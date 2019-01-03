一雙巧手化腐朽為神奇 回收物淘金術 正妹靠它存百萬

撰文: 李亞珊 攝影: 張家禎

學生時期就有經濟獨立觀念，又懷抱著創業夢的白板妹，靠著撿回收的方式存錢，加上每月固定存下 7 成薪，短短 2 年就存到 100 萬元，順利開店圓夢。

笑容甜美、有著一雙水汪汪大眼的可愛女孩白板妹，在西門町經營道具服裝出租店「18 號變裝倉庫」。由於家庭因素，使得她比同齡女孩早熟，在大學時期就有經濟獨立的想法，喜歡自由的個性讓白板妹許下創業夢，如今靠著存錢終於實現夢想。

念大學時，白板妹就曾與同學嘗試小規模的創業，雖然只有短短 7 個月，卻也讓還是學生的她感受到，能自己賺錢、不伸手向家裡拿生活費的自由感。白板妹沉穩且自信地說：「那時候就希望自己日後能夠經濟獨立，我覺得這對女性來說很重要。」

談及如何存錢圓夢，白板妹謙虛地說，真的沒有特別的方法，只是因為很喜歡錢，加上想自己創業，這些因素成為她最大的動力。回想創業初期，除了必須在陌生領域中從零摸索，還要面對家人的不贊同。白板妹說：「知道創業很適合自己的個性，所以我努力存錢，無論如何就是想達成願望。」後來開店有人潮後，爸媽還來過店裡幫忙，讓她感受到家人從不諒解轉為支持的溫暖。

不畏外界眼光

垃圾堆中撿出一桶金

憑著存錢而創業的白板妹，其實以前是個很會花錢的人，回想起這段往事，她表示，「辭去業務工作後，我才發現有很多東西根本不必要，就算沒有這些物質，也能過得很好。」白板妹說，以前的她愛買名牌貨，只要款式喜歡，便不加思索地「包色」（每種顏色都帶）消費，讓她花了不少錢，卻也因為這段經歷，讓她日後更加愛惜賺來的每一塊錢。

散發鄰家女孩氣質的白板妹，有一個和外表無法劃上等號的習慣──撿回收。白板妹害羞地說，這個習慣讓她難以向外人啟齒，但也因為撿回收讓她存到不少錢。辭去業務工作後，白板妹先是趁著休息期間整理家裡的倉庫，把用不到的東西拿去網上變賣，悟出了不少心得，後來她到 486 團購網上班，還會利用下班空檔去回收場撿回收。

「不要以為放在垃圾堆的東西就是垃圾，其實很多東西維修後，還能上網變賣。」白板妹不藏私地分享賣回收的經驗，她說，最常撿到的是鍵盤、液晶螢幕等 3C 產品，「尤其是羅技的無線鍵盤，很多人因為藍牙接收器壞掉或不見，就將它丟掉，但只要打電話給原廠，就會寄來一個新的接收器。」重新整理後，她以 200 元價格出售，而這些小錢就慢慢幫她累積，成為日後的創業基金。

除了變賣回收物，白板妹將每月的薪水扣除房租與必要的生活支出後，幾乎存下近 7 成，2 年間以工作收入與撿回收變賣存到 100 萬元，創業的初衷激勵她存錢，一點一滴地累積讓她離夢想越來越近。

來源：《Money 錢》 2019 年 1 月

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