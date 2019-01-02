分析師：油價1月可能反彈 眾多原因將致供應減少

自聖誕節前夕的崩潰以來，油價已經有所反彈。專欄作家 Nick Cunningham 週二 (1 日) 發文表示，許多因素顯示，未來幾週油價可能會上漲。

Cunningham 指出，原因之一，在於 OPEC 聯盟的減產自 1 月初生效。實際上，即使本週未能立即達成每日減產 120 萬桶的承諾，減產已經持續了幾個星期。以 12 月來看，每日減產已超過 80 萬桶，其中大部分來自沙烏地阿拉伯。

因此，今年開始時，供應量已大幅減少。減產將不會立即平衡市場，但目前跡象顯示，OPEC 官員願意在 6 月減產協議到期後，持續降低供應，有助於提振油價。

油價先前可能已經觸底的第二個原因，是對伊朗制裁的豁免將於 5 月到期。數據顯示，12 月亞洲來自伊朗的進口量創下低點，至每日 66.48 萬桶，年減 12.7%。但由於豁免，日韓等國準備自 1 月起由伊朗購買更多的石油。因此，伊朗的影響力不會那麼快發生。

不過，豁免將在 5 月到期，這次川普料不會再退讓，預計伊朗將失去很大一部分出口，再加上 OPEC 的減產，對降低石油的供應過剩將發揮很大的作用。

第三，美國頁岩油的成長可能會低於預期。雖然許多公司吹噓，他們現在的生產成本已經壓低很多，但除非油價高於每桶 65 美元，至少約 4 分之 1 的企業將會無利可圖，而至少取消原本新鑽井平台和新鑽探的計畫。Cunningham 認為，如果西德州原油價格在 40 美元附近徘徊一段時間，那麼更多的鑽探計畫肯定將大幅修改。

紐約輕原油

根據 EIA 預期，2019 年美國將增加每日 120 萬桶原油供應，如果頁岩油產業未達此預期，勢必成為油價上升的動力。

此外，如果有意外事件，那麼更可能是供應中斷而不是增加。例如，奈及利亞今年將舉行大選，一旦選舉造成騷亂，將增加供應的風險。

不過，這些有利於油價的因素都在供應面，需求面的變化可能在 2019 年影響油價更大。Cunningham 表示，全球經濟成長趨緩的跡象，特別是中國經濟放緩的程度，將是需要特別關注的重點。

目前，華爾街主要銀行大多看好油價在 2019 年反彈強勁，對布蘭特原油今年價格，平均看 60-70 美元。僅管這低於 1 個月前的預測，也低於 2018 年平均價格，但以當前價格約 53 美元來看，也代表不小的漲幅。