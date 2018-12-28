油價反彈逾2% 仍接近一年低點

供過於求疑慮未除，油價持續承壓，雖然今 (28) 日布蘭特與西德州中級原油期貨雙雙反彈逾 2%，但價格仍接近 1 年低點。

台北時間週五晚間 6 點 18 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.26%，至每桶 53.92 美元；西德州中級原油期貨上漲 2.87%，至每桶 45.89 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

本週油價跌至 18 個月低點，2018 年迄今，累計下跌逾 20%。

美國石油協會 (API) 日前公布最新庫存報告，截至 12 月 21 日當週，美國原油庫存增加 690 萬桶，至 4.482 億桶。

美國已超越沙烏地阿拉伯和俄羅斯，成為全球最大原油生產國，平均日產量達 1160 萬桶。

為提振油價，使油市恢復平衡，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，於 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，每日減產 120 萬桶原油。

雖然減產在即，但美國、沙烏地阿拉伯與俄羅斯等 3 大產油國，產量仍陸續逼近或創下歷史新高，導致外界對減產協議的成效，抱持疑慮。

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 週四表示，保護主義、貿易戰升溫，以及美國政府的不可預測性，都是造成油價劇烈波動的原因。

Novak 也說，若美國嚴厲制裁伊朗，不給予豁免，「我們就不需要這樣做 (減產)」。