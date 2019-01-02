自2015年全年油價下跌 低迷油價應抑制2019年新鑚井數量

油價自 2015 年以來首次全年價格下跌。在 2018 年第四季度市場供應過剩、以及美國對伊朗制裁、全球貿易戰的不穩定性因素、重新出現的混合信號使投資人紛紛逃離該市場。

去年美國 WTI 期貨下挫近 25%，而布蘭特原油價格下跌超過 19.5%。

布蘭特原油期貨收高 0.59 美元，或 1.11% 至每桶 53.80 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.08 美元，或 0.18% 至每桶 45.41 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.05% 至每加侖 1.302 美元。

天然氣收低 0.363 美元，或 10.99% 至每一千立方英尺 2.940 美元。

美國 5 月份實施的伊朗經濟制裁造成了油價短期的支撐，而 10 月份給予的豁免幅度大於預期，給予第四季油價下跌的理由。

此外，美國、沙烏地阿拉伯、俄羅斯，也都持續增加產量，在供需基本面上造成了油價的負擔。雖然 OPEC+ 最終達成今年開始的減產協議，減產 120 萬桶 / 日產量，但有望下半年才可見效。

穩步增長的供應量也使 WTI 從每桶 76 美元和布蘭特的每桶 86 美元以上的 4 年高水位迅速下跌。

據調查顯示，分析師預測 2019 年油價還是看跌眾多。調查顯示，今年預測的布蘭特平均價格為 69.13 美元，比一個月前的預測低了 5 美元，而 2018 年的平均實際價格為 71.76 美元。

布蘭特油價趨勢圖 / 圖：nasdaq

近日美國總統川普發布的一條推文稱，可能在美中貿易協議上取得進展，導致油價格上漲。但分析師稱，由於貿易商關注的數據顯示中國經濟在 12 月進一步放緩，使漲幅抵銷。根據全國採購經理人的調查，中國製造業活動 12 月份首次出現 2 年多以來的下降。

在產量方面，美國在 2017 年打破了 1970 年的 1004 萬桶 / 日產量的高峰，超過俄羅斯和沙國，成為 2018 年世界最大的生產國。

美國能源信息署 EIA 週一表示，美國 10 月份創下了 1150 萬桶 / 日的歷史新高。美國鑽探公司在 2018 年增加了大約 138 個石油鑽井平台，這是連續第 2 年增加鑽機數量。但分析師表示，由於價格跌至收支平衡水平，北美生產商可能會在 2019 年開始減少鑽探支出。