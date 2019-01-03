能源盤後─石油似乎跟緊股市趨勢 OPEC開始減產 油價小漲

擔心全球經濟增長放緩可能會損害對石油需求的情緒似乎還是存在，但華爾街股市小幅回升，使油價在周三 (2 日) 震盪的交易中上漲約 2%。

由於主要股市上漲抵銷了早盤的一些跌幅，美國股市提振了原油期貨。原油期貨近期似乎追踪著華爾街的大盤，在 2018 年也獲得了 10 年來最糟糕的一年之一。

布蘭特原油期貨收高 1.17 美元，或 2.17% 至每桶 54.97 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 1.05 美元，或 2.31% 至每桶 46.46 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.74% 至每加侖 1.325 美元。

天然氣收高 0.015 美元，或 0.51% 至每一千立方英尺 2.955 美元。

12 月份，中國的工廠活動在 2 年多以來首次出現下滑，凸顯了北京在尋求結束與華盛頓的貿易戰時所面臨的挑戰。

Ritterbusch 總裁 Jim Ritterbusch 在一份報告中說道，「鑑於中國經濟已成為世界上最大的原油進口國，我們仍將中國經濟的一些下滑看作是一個重要的利空因素」。一項調查顯示，歐元區製造業數據也令人失望，因為 2018 年底活動幾乎沒有擴大。

對經濟放緩和供應過剩的擔憂拖累了油價從 2018 年 10 月達到的多年高峰後回落。原油期貨自 2015 年以來下跌，WTI 下跌約 25%，布蘭特原油下挫 21%。

石油基本面

週三公布的數據顯示，俄羅斯的產量在 2018 年達到了蘇聯後的新紀錄。其他數據顯示，10 月美國產量達到創紀錄水平，12 月伊拉克石油出口增加。

伊拉克 Basra 南部港口出口創歷史新高，北部地區 Kirkuk 油田的出口量經過長達一年的中斷後，於 11 月緩慢的暫時恢復。2018 年 12 月，伊拉克的石油出口量平均為 372.6 萬桶 / 日，而 11 月份的出口量為 337.2 萬桶 / 日，當時由於南部港口的惡劣天氣，出口達到了 7 個月的低點。

伊朗制裁後期

同時，經歷美國制裁後，伊朗媒體報導，該國通過將其全國汽油產能提高到每日 1 億多升，更接近實現汽油自給自足。這一增長來自於「波斯灣星煉油廠 Persian Gulf Star (PGS)」的產能增加，該煉油廠使用的是伊朗與卡達共有的「South Pars」天然氣油田的凝析油。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

PGS 於 2017 年開始運營，每天生產 1200 萬升的汽油和柴油。兩個擴建階段後，該煉油廠每天生產 36 萬桶凝析油和 3600 萬升汽油。據當地媒體稱，該設施被稱為中東最大的凝析油廠，將使伊朗免受美國制裁的嚴重影響，因為它將使伊朗能夠出口高產值產品，尤其是到亞洲。

OPEC+ 的努力

據了解，OPEC 上個月以降低了石油產量至 2 年來低水位。未來防止油價的垂直降落，OPEC 成員與非成員國俄羅斯等 (OPEC+) 協議共同減產 120 萬桶 / 日。

數據顯示，負責 80 萬桶 / 日減產量的 OPEC 成員國上個月產量減少了 53 萬桶 / 日至 3260 萬桶 / 日。最大貢獻者為沙烏地阿拉伯，上個月減產 42 萬桶 / 日至 1065 萬桶 / 日。