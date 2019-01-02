華爾街高喊：2019美股相對樂觀 標普平均目標衝上3000點

美股在經歷了 1931 年以來最糟糕的 12 月，及金融危機以來最糟糕的一年之後，部分策略師認為，2018 年影響市場的因素，很有可能在 2019 年的某個時候逆轉，為股市提供強勁的推動力。

雖然去年 2 月就曾陷入修正，但 2018 年美股的最大轉折其實出現在第 4 季，由於擔心經濟成長及獲利成長放緩，市場開始下挫，加上聯準會升息以及對貿易戰的擔憂，可能加速經濟放緩，市場一蹶不振。

據 CNBC 調查顯示，大多數華爾街策略師對牛市卻保持樂觀，標普 500 指數年底平均目標為 3000 點，相當於 20% 的漲幅。

瑞士信貸美國股市首席策略師 Jonathan Golub 認為，由基本面來看，市場的回調並無道理，因此這代表當前有很大的獲利空間。他預計標普 500 指數在 2019 年有望升至 2925 點。

QMA 首席投資策略師兼基金經理 Ed Keon 表示，雖然市場仍存巨大風險，但仍可謹慎做多。在去年 12 月 3 日起，他每逢反彈就賣出一些股票，直到上週市場大跌後，他決定以較低的估值買進，等待 2019 年上漲。

聯準會的前景

2019 年美股的重大擔心之一，在於聯準會的升息預期。特別在主席鮑爾 (Jerome Powell)12 月的談話後，一些市場人士認為，聯準會持續由市場上消除流動性，這可能會間接影響股市，因為歐洲央行也準備結束購債行動。

川普 (左) 與 Fed 主席鮑爾 (圖: AFP)

不過 Golub 認為，相對於 2018 年貨幣收緊，聯準會可能在 2019 年結束升息。特別由通膨數據來看，它已經減弱了，市場的反應也正在向聯準會說明—升息現在差不多該結束了。

Golub 表示，在 2018 年，股市以非常昂貴的價格開始，而今年，進入的是相對廉價的股市，有機會獲得驚喜。

貿易戰前景

另一個市場憂慮點是貿易戰的加劇。美國總統川普上週末表示，美中談判有一些令人鼓舞的進展，但是他沒有詳述進展有多大。

Keon 表示，如果能在貿易摩擦問題上達成持久、公平、公正的和平，那將是一個好消息，並成為市場的積極催化劑。

但多數人其實不看好這個問題能得到妥善的解決。高盛經濟學家就認為，最終還是會提高關稅，因此他們將今年上半年成長預期下調至 2%。

Golub 指出，他認為市場意識到，這個問題的解決仍需要時間。從短期來看，這不是預期中最好的結果，但從長期來看，如果事情朝正面進展，美中長期關係處於比過去更好的位置，那麼就市場來看，這就不是個利空。