美股多頭分析師：如果標普500跌破12月低點 要小心了

本月美股的歷史性波動已經動搖了許多多頭對市場的信心，Raymond James 首席投資策略師 Jeffrey Saut 並不認為如此，他認為年市還會走上幾年。但這個預測也伴隨著一個條件。

他表示，「長期的穩定牛市往往會持續 15 年、16 年、17 年，像是 1949 年至 1966 年的牛市，還有 1982 年至 2000 年也一樣。」「我們這波牛市才 9 年。我想我們還有很多年的時間。」

標準普爾 500 指數在 2009 年 3 月創下 666.79 的低點，這代表著牛市的開始。之後，該指數上漲 272%。上週三 (26 日) 短暫跌入熊市，從 52 周高點下跌超過 20%。然而，它並沒有收在低點，否則這將代表牛市的結束。

儘管 Saut 看好新一年的美股，但有一點可能會改變他的觀點。

他說，「我們 12 月的股市震盪徹底上沖下洗。但如果跌破其中低點，我將會重新考慮前面有關牛市的說法。」

道指在 12 月 26 日達到了 21713 的年度低點，目前距觸及該水平還有 6%。Saut 解釋說，12 月的低點指標預示著股市可能繼續下滑，如果在年底道瓊指數的低點之後在明年第 1 季出現更低的低點。

他說，「這是一位名叫 Lucien Hooper 的人轉達給我的，他是《富比士》的特約撰稿人，曾於 1971 年為 Thomson Mckinnon Securities 工作。」「如果 12 月低點在新年第 1 季被跌破，請注意。」

Saut 認為，由於良好的企業獲利，只要第 1 季未出現跌破低點，股市應該會在 2019 年一路走升，創下新高。

他說，「獲利將繼續優於大多數人的預期。」「如果標準普爾指數在 2019 年的平均獲預測中值低部的 177 美元，那麼無論你預估本益比倍數為何，標準普爾指數都會攀升至 3000 點以上。」

將標準普爾 500 指數的年終目標訂在 3000 點，意味著較目前水平上漲 21%。這也代表了一項新紀錄。