大幅震盪後 美股史上最長的多頭市場是否已近尾聲？

美股史上最長期的多頭市場，是否已接近了尾聲？

經歷了週三與週四的大幅漲勢後，S&P 500 自歷史高點還下跌了 15.1%。若該指數收盤低於 2344.6 點，就將進入空頭市場。

儘管近來出現過驚奇走勢，但週五，S&P 500 不太可能進入空頭市場。週三，S&P 500 一度只差 2 點，便要跌進空頭市場領域，不意隨後却出現了近十年來最大的單日漲幅。

S&P 500 已有 3581 天未曾下跌達 20%，創下史上最長紀錄。

成交量清淡及缺少消息面，或可讓這波多頭市場走勢持續至 2018 年結束。但本月創下自 1931 年以來最糟糕的 12 月走勢，可能性却明顯存在。

明年，若 1 月經濟數據不佳，或川普政府再度發表讓人擔憂的談話，都可能讓美股這波多頭走勢結束。

如果美國股市很快進入了空頭市場，則美股史冊可能記載著，這波多頭市場於 2018 年 9 月 20 日結束，當時 S&P 500 創新收盤高點至 2930 點。空頭市場則於次日開始。

其實，多頭市場與空頭市場都只是名稱而已。當股市上漲或下跌 20%，並不會有神奇的事因而發生。這些名稱只用以標識市場與經濟的廣義週期。歷史證據顯示，經濟衰退往往隨著多頭市場結束而來，但並不能保證始終如此。這只能有助投資人與企業評估下一步的行動。