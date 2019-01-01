美股盤中─川普發表利多貿易談話 道瓊上漲逾250點

美國股市週一中場走高，道瓊一度上漲逾 250 點。中美貿易談判樂觀增加，帶來利多。動盪的 2018 年，今日結束。

台北時間 23:55

道瓊工業平均指數上漲 141.06 點或 0.60% 至 23203.46。

Nasdaq 指數上漲 7.26 點或 0.12% 至 6591.78。

S&P 500 指數上漲 5.99 點或 0.26% 至 2491.73。

週末，川普總統說，他與中國國家主席習近平通了一次非常好的電話，討論貿易問題。川普並稱，貿易問題有了大幅進展。川普的談話引發了全球股市上漲。

但華爾街日報報導，川普可能誇大了貿易進展。中國與美國係於本月稍早同意貿易休兵 90 天，以解決双方歧見。

分析師說，「貿易戰升高的威脅，影響了美國企業信心，企業經理人不確定該如何重新調整全球供應鏈。」

預期關稅問題將於 2019 年第一季獲得解決，為股市利多。具體的解決方案將足以促使股市於上半年上漲。但有兩種結果也可能帶來利空：一為貿易協商耗時太久，二為貿易協商失敗。

儘管週一上漲，主要指數今年仍可能大幅下跌。至上週五收盤為止，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 今年以來均下跌至少 4.8%，創 2008 年以來，最差的年度表現。

該跌幅大部份發生在 12 月。主要指數於 12 月下跌至少 9.5%。道瓊與 S&P 500 可能創下自 1931 年以來，最差的 12 月表現。

投資人於本月出脫持股，利空包括擔憂經濟下滑，及聯準會 (Fed) 的貨幣政策可能錯誤。

但亦有分析師說，近來的跌勢可能為 2019 年的意外漲勢，建造了舞台。