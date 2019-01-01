美股盤後 – 標普年跌逾6% 華爾街結束動盪的2018年 

週一 (31 日) 受到美中貿易樂觀影響，美股四大指數收高，在令人失望的 2018 年中給投資者帶來些許安慰。

美股 S&P 500、道瓊與那斯達克指數在 2018 年分別下跌了 6.2%、5.6% 或 3.9%，這是十年來美國主要指數中表現最糟糕的一年。



本季 S&P 500 和那斯達克指數分別下跌 13.97% 和 17.5%，這是自 2008 年第四季以來最差的季表現。道瓊指數創下自 2009 年第一季以來最糟糕行情，下跌近 12%。

週一 (31 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 265.06 點，或 1.15%，收 23327.46 點。

S&P 500 指數上漲 21.11 點，或 0.85%，收 2506.85 點。

那斯達克指數上漲 50.76 點，或 0.77%，收 6635.28 點。

費城半導體指數上漲 7.80 點，或 0.68%，收 1155.17 點。

週一 S&P500 指數中，11 個板塊中以科技、工業與醫療保健領漲，僅電信服務板塊下滑。醫療保健部類股全天保持強勁，S&P500 醫療保健指數上漲 1.4%。

個股方面，Netflix (NFLX-US) 上週五 (28 日) 發布《黑鏡：潘達斯奈基》的互動式電影預告，觀眾可自由選擇劇情走向，激勵該公司週一股價上漲 4.5%。

而亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.6%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.2%；臉書 (FB-US) 下跌 1.6%。

半導體類股幾上揚，IBM (IBM-US) 上揚 0.57 %；高通 (QCOM-US) 上漲 0.18 %；Intel (INTC-US) 上漲 0.39 %；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.11 %；AMD (AMD-US) 上漲 3.59%；美光 (MU-US) 上漲 0.51%。

台股 ADR 方面。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.62%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 0.56%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.28%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.76%。

特斯拉傳出仍有超過 3000 輛 Model 3 電動汽車庫存。(圖：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 本週一 (1 日) 傳出仍有超過 3000 輛 Model 3 電動汽車庫存，該公司股價應聲下跌 0.32 %。

華爾街分析

展望全年 S&P 500、那斯達克與道瓊年跌超過 4% 以上，TD Ameritrade 的首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「今年大部分時間美股都表現非常強勁，這真的是最後一季出現一些問題，面對市場未知導致投資者感到緊張。」

由於擔心經濟放緩、市場擔心聯準會可能會出現貨幣政策錯誤，投資者 12 月拋售股票。而美中貿易談判的擔憂也在 12 月為股市帶來下行壓力。

12 月股市瘋狂波動。在聖誕節前夕，S&P 500 指數從盤中的歷史高點下跌超過 20%，短暫邁入熊市。

美股卻在下一交易日飆升，道瓊指數在 12 月 26 日上漲超過 1000 點，這是有史以來的最高點。交易員難以查明極端波動的原因，部分人將其歸因於程式交易的影響。

美國主要指數創十年來表現最差的一年，Oppenheimer Asset Management 的首席投資策略師 John Stoltzfus 樂觀表示，這將為 2019 年的上行意外做好準備。

由於美國總統川普與中國國家主席的習近平進行長時間的非常好的通話，川普還推文強調談判進展順利，但卻遭外媒質疑其誇大談判成果。

DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 在給客戶的一份報告中寫道，貿易戰升級的威脅使美國企業信心降低，管理者不確定他們是否應該 / 如何重組全球供應鏈。

Colas 提到，最樂觀的情況是關稅問題將在 2019 年第一季得到解決，有意義的解決方案應足以引發美股上半年的反彈，但反之，若談判需要更長時間或是徹底失敗，都將再度引發美股重挫。