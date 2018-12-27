分析師看好1月份數據 特斯拉股價大漲

Wedbush 分析師週三 (26 日) 表示，對特斯拉 Tesla (TSLA-US) 中型電動車 Model 3 車款需求「在 2019 年及往後看起來非常強勁」。

Wedbush 證券分析師 Dan Ives 在一份報告中表示，在許多汽車製造商放棄轎車轉向休旅車 SUV 的情況下，電動汽車市場的潛在驅動力可能會將消費者推向特斯拉最便宜的乘用車。

Ives 表示，對汽車的需求可能會降低特斯拉在不久的將來再次籌集資金的風險。特斯拉的資本需求一直是該公司的一個問題，特斯拉自 2010 年上市以來不得不多次重返市場募資。Ives 表示，他預計特斯拉將在 2019 年花費 22 億至 23 億美元支出。

對歐洲客戶的交貨似乎按計劃進行，而 Ives 認為該市場的需求已被壓抑，有望再度回升。他說，在特斯拉最近在中國降價之後，中國也看起來像是一個「主要的增長催化劑」。

週三特斯拉股價收盤上漲 10.39% 來到 326.09 美元。推動其市值超過 600 億美元。

特斯拉股價趨勢圖

Ives 重申其「買入」評級，及股價目標價 440 美元，較目前股價高出約 35%。「特斯拉應提供強勁的第四季度，這將是公司在 2019 年實現可持續獲利和現金流量發展的道路上的又一重大進步，而 Model 3 也會是到一個增長機會的年份」。

特斯拉預計 1 月公布車輛生產量數據，2 月份公布第 4 季度財報。華爾街目標預計營收達 71 億美元，年增約 116%，而每股純益 EPS 應落在 2.12 美元上下。