美股展望─告別地獄週 觀察下週五鮑爾談話

投資人或許告別了 10 年來股市最糟的一年，但是當新的一年展開在眼前時，他們可能找不到方法來逃避波動。

在 2019 年的第一個星期五，隨著 12 月的就業報告和前所未見所有聯準會 (Fed) 主席集會，一切都重回正常生活。Fed 主席 · 鮑爾週五 (4 日) 早上將與前 Fed 主席葉倫和伯南克一起出席一場經濟研討會。

由於 Fed 是市場最關注的焦點，鮑爾的談話可能會很快改變投資人的方向。鮑爾在 12 月 19 日的最後一次 Fed 會後簡報中震驚市場，當時他表示 Fed 縮減資產負債表正處於「自駕模式」，對於那些期望 Fed 更加靈活的人來說是意外，因為市場充斥金融狀況惡化和經濟衰退的擔憂。

美股將在週一走完 2018 年，在經過過去一週的盤中大幅波動後，週一的最終表現令人充滿想像空間。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示，「即使我們沒有看到低點，也會看到一些非常接近它的東西。 我認為可以在下跌之際可以開始進場買入；在反彈的日子裡，或許就退場旁觀。」「這就是我打算要做的事情。我想在 2019 年的某個時機在這樣的價位買進，你將會很開心。」

過去一週股市全線上漲。標準普爾 500 指數上漲 2.9%，週五收於 2485 點，道瓊指數上漲 2.7%，週五收於 23062 點。

2018 年是充滿意外的一年，第 4 季遭遇華爾街想不到的大跌。截至 12 月，標準普爾指數下跌超過 10%，年初以來的跌幅約為 7%，是 2008 年以來的最差表現。

Paulsen 表示，「在假日期間發生這種情況真的很怪異。我不知道這意味著什麼。它是否會像是一次假性的大跌，還是有更多指示？我不知道，史上找不到另一個相同的走勢。」他雖建議逢低買入，但這一策略被投資人因 12 月股市暴跌而拋棄。

隨著週五股市高低起伏，與價格走勢相反的國債殖利率大多走低。2 年期國債殖利率跌至 2.55%，而 10 年期國債殖利率為 2.71%。

National Alliance 的 Andrew Brenner 表示，「債市正在打壓 Fed 繼續升息的想法。」「下週五鮑爾就經濟問題發表重要講話，這是新的一年你第一次能知道他們是對是錯的機會。」

鮑爾將出席在亞特蘭大舉行的美國經濟協會 (American Economic Association) 和聯合科學協會 (Allied Science Association) 會議，並將於美國東部時間上午 10 點與伯南克和葉倫一同出席一場小組會議。

Brenner 表示，他預計 1 月對股市來說是個艱難的月份，「鮑爾可能會改變它，但將取決於他下週五所說的話。」「他能輕易地創造改變。但除非 Fed 真的退縮，否則我認為 1 月將是一個非常糟糕的月份。」

他說，由於退休基金和其他企業在 12 月底前買進股票以重新平衡他們的投資組合，因此股票在過去一週出現重大變化，週一基金重新分配可能繼續對股市產生重要影響。

富國銀行估計，年底退休基金可能被迫買進高達 640 億元的股票。在週一之後，市場將因元旦休市，直到週三早上重新開市。通常情況下，新年的前幾個交易日走勢是正向的。