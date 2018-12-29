美股盤後─震盪走勢後 道瓊收低76點 結束雲霄飛車的一週

華爾街結束了一週的雲霄飛車走勢。道瓊週五收低 76 點，盤中依舊震盪，一度上漲 243.06 點，又下跌 155.26 點。Nasdaq 則小幅收高，大幅削減漲幅。



道瓊工業平均指數收低 76.42 點或 0.33% 至 23062.40。

Nasdaq 指數收高 5.03 點或 0.08% 至 6584.52。

S&P 500 指數收低 3.10 點或 0.12% 至 2485.73。

費城半導體指數收高 7.88 點或 0.69% 至 1147.37。

本週，主要指數全數上漲，漲幅至少達 2.75%，為四週來首度單週上漲。但美國股市仍創下自 1931 年以來，最大的 12 月跌幅。S&P 500 本月下跌 9.9%，道瓊亦下跌 9.7%。

週四，道瓊收高 260 點，清除盤中達 611 點的跌幅，創八年來最大盤中反轉走勢。Nasdaq 亦清除了 3% 的跌幅。週三，美國股市則創下近十年來，最大單日漲幅，道瓊大漲逾 1000 點。

分析師說，年底已至，許多投資人已退場，走勢較易變動。影響股市的因素包括，貿易戰，政府關門，及聯準會 (Fed) 與川普的對立。

市場的不確定性使得股市波動。預期波動將會持續，因為許多問題未能獲得解決。

投資人擔憂聯準會 (Fed) 升息太快，政府關門，全球經濟可能減緩，均為股市利空。華爾街亦注意中國與美國貿易談判的發展。

分析師說，美國股市似乎是反應經濟衰退已成定局，其實經濟衰退可能發生，也可能不會。預期在目前價位買進績優股，應獲利可期。