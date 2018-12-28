川普經濟顧問：如果總統與鮑爾會面 將有好消息

白宮經濟顧問委員會主席 Kevin Hassett 連續第二天「救火」。他在周四接受福斯新聞採訪時表示，聯準會主席鮑威爾與美國總統川普會面「將是一件好事」——如果可以發生的話：

「他們兩個都是很棒的人（great guys），會相處很好。如果他們會面的話，也會把事情說開並解決。總統喜歡傾聽理由、爭論和分析，Jay（註：鮑威爾的名字，只稱呼首字以示親昵）也是一樣的人。所以我認為，如果他們會面的話，會產生非常有成效的晚餐。」

川普頂級經濟顧問之一的 Hassett 一再強調，自己沒有參與到安排會面有關的討論中，總是在說「如果他們可以見面的話」，但是也一再重申：見面是非常利多的事情。

鮑威爾據稱對會見總統持開放態度 可能明年 1 月發生

12 月 27 日周四美股盤前，《華爾街日報》曾撰文稱，聯準會主席鮑威爾已經對白宮官員表示，他對他們提出與總統會面的建議「持開放態度」。一位白宮高級官員表示，兩個人會面有可能平息川普對升息的怒火，因為總統認為貨幣政策收緊是造成金融市場劇烈波動的原因。

不過相關知情官員也承認，鮑威爾自己沒有說過想會見總統談論上述事宜，是白宮想嘗試撮合兩個人會面。知情官員也較強硬地表示，以鮑威爾的身份來說，如果總統要求見他，他將很難拒絕。目前會面的時間或細節尚未敲定，但白宮也許希望發生在明年年初，「最好是在 1 月」。

《華爾街日報》的報導還說，白宮全國經濟委員會主任庫德洛也提到，鮑威爾與川普兩個人會面是有幫助的。有意思的是，他對兩人現狀的形容與市場脫不開關係：「他倆的關係就像是一隻正在尋求築底的股票，只能往上走了。」這似乎是在暗示，目前兩人的關係確實不是很好。

據稱，川普已經對助理表示，他願意會見鮑威爾。上周末的消息也顯示，川普顧問近日要求，未來幾周和鮑威爾會面。這與上述「知情官員」提到的「最好 1 月就會面」的時間點吻合。路透社上周六報導，川普私下討論了解僱鮑威爾的可能性，引發美國財長姆努欽、白宮新聞發言人桑德斯以及上文提到的 Kevin Hassett 接連出來闢謠。

例如，Kevin Hassett 周三接受採訪時表示，鮑威爾與建議提名其作聯儲主席的財長姆努欽，兩人的工作「百分之百」不會受到威脅。因為上周末還有財長也會被解僱的傳聞，甚至有知情人士對路透社表示，姆努欽的任期能持續多久，一定程度上取決於美股接下來還會跌多少。

本周的最新進展是，除了要求經濟顧問出面表達對財長的滿意態度，川普自己也在聖誕節當天說了一些聯準會與財長的好話。例如他說，對聯準會和「有才能、聰明的」財長有信心，而且不惜自己下場給美股打氣，直接呼籲美國企業「是全球最佳」，代表了「巨大」的投資者買入機會。

川普會見鮑威爾 真的對市場友好嗎？

分析指出，鮑威爾如果真與川普會面，雖然不算打破先例，但結局可能不一定「美好」。

白宮官員們已經挑明，川普在密切觀察股市變化，並對市場在平安夜之前的大跌感到沮喪（dismayed），這等於將他就任總統以來的股市漲幅抹去了大半。白宮官員的建議是，兩個人會面時可以各自陳述對經濟狀況的看法。但兩個人之間是達成妥協、還是矛盾升級很不好說。

一方面，川普堅持認為聯準會不應該升息，至少是升息太快了。周二談到聯準會時他就表示，「我顯然有信心，我認為會好轉的，聯準會會相當快得到它。」再結合周三他捍衛從敘利亞撤軍決定時說的那句「相信很多人最終會支持我的思維方式」，給人第一感覺是川普不會改變想法。

更何況，川普本人從沒有作出過「鮑威爾作為聯準會主席職位安全」的表態，反而不斷在社交媒體上直接點名批評鮑威爾，在 9 月起接受採訪時也暗示過，鮑威爾能不能繼續做聯儲主席「處於一種觀望模式（we will see）」。如果會面後聯準會更改了貨幣緊縮政策，就算出於合理的理由，也會被認為是屈服於川普的權威，將喪失一定的可信度與獨立性。

一個案例是，前美國總統尼克松在 1972 年大選前私下向時任聯儲主席 Arthur Burns 施壓，要求其保持利率低位。結果利率果然很低，但通膨飆升。分析指出，一旦聯準會被視為「向川普屈服」，市場目前錨定在 2% 左右的通膨預期會上升，進而帶動美債殖利率上升，等於債牛結束。