【永豐期貨】台指選擇權盤前－台股封關尾盤急拉 日線連二紅站回9700

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 36 點至 9669 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 58.41 點，電子期逆價差擴至 - 3.25 點，金融期逆價差擴至 - 8.96 點。現貨部分，三大法人買超 38.88 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 55 口至 10682 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 942 口至 47024 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1667 口至 5077 口。

美股週四繼續上演戲劇性拉尾秀，美股四大指數由盤中大跌 2%，尾盤持續在養老金資產配置資金入市帶動下，收盤反倒以當日最高點作收。台指期早盤受到美國股市連二日報復性反彈帶動下雖以小跌開出，但隨即出現買盤拉高連帶現貨開盤也同步開平走高。但外資因新年假期倒至本週亮能始終低迷，早盤震盪走高但預估量能僅 700 億元左右，因此盤中台指期 10 點過後反而出現一波高檔狹幅震盪走勢，所幸亞股普遍力守紅盤之上使得大盤漲點未見收斂。大盤量縮台股依舊呈現個股表現，權值股買盤回溫推升指數始終守穩盤上，半導體類股與 NB 族群轉強帶動電子指數漲幅超過 1%，且金融傳產也出現買盤推動產業龍頭股走高。除此之外前中研院長於浩鼎案中獲判無罪，生技股也獲得買盤青睞。加上午盤過後指數越墊越高，尾盤指數出現封關拉高買單大幅拉高作收。終場加權指數上漲 85.85 點或 0.89%，收在 9727.41 點，成交量能 741.2 億，較前一日縮減 79.11 億。技術面來看，周五日 K 連二紅且一舉挑戰月線反壓，日 KD 指標低檔黃金交叉向上，但反彈量縮顯示買盤追價無力，而上檔反壓下移顯示盤勢短線仍為低檔震盪行情。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10000 點，賣權集中在 9500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.28 升至 1.33，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 16.7% 降至 16.54%，賣權平均隱含波動率由 22.2% 升至 22.41%，買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局 (永豐期貨研調)

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。