台股盤後─紅盤日行情落寞大跌173點 惟價跌量縮仍有利元月行情

台股今 (2) 日開紅盤，但行情不如市場預期，早盤開平走弱後，隨著港股和陸股跳水殺盤，加權指數跟著持續探低，終場跌 173.27 點收在 9554.14 點，跌幅 1.78%，多數權值股成為壓盤重心，惟成交值僅 722 億元，顯示多數投資人仍持觀望態度，法人認為，價跌量縮格局有利元月行情後續表態。

儘管美中將針對貿易協商，暫時緩和市場不安氣氛，不過，甫公布的 12 月財新中國製造業採購經理人指數 (PMI) 僅 49.7，是 2017 年 6 月以來首次跌至 50 以下的景氣衰退區間，顯示中國經濟下滑壓力逐漸擴大，令陸港股均殺聲隆隆。

隨著亞股不支，台股多數大型權值股遭受強大賣壓，遠傳在 50 大權值股中領跌，跌幅多達半根停板，中華電、台塑化均跌逾 4%，大立光和台化跌超過 3%，而台積電、聯發科、日月光投控、統一超、統一等均跌逾 2%。

而大型金控業者也無法發揮穩盤力道，新光金、國泰金、富邦金和兆豐金跌 2% 上下，元大金、中信金、永豐金和第一金等均跌逾 1%。

整體來看，50 檔權值股中僅 10 檔維持平盤之上，權值股的賣壓重是大盤最大壓力來源，僅見到可成、中租 - KY 漲 1% 相對抗跌。

所幸，從細族群來看，仍有逆勢走揚的個股，特別是 5G 概念熱絡，其中，光纖相關業者表現不俗，聯光通、光環漲停，波若威逼近漲停，華星光漲逾 8%，統新也有近 7% 漲幅。

而砷化鎵業者也相對抗跌，聯亞攻上漲停板，穩懋漲逾 2%，全新和宏捷科漲逾 1%，顯示具有基本面的業者仍有匯集多方人氣的能力，甚至在大盤不穩之際成為避風港。

法人指出，近日市場訊息仍相當紛雜，從成交值低迷的狀況可見市場觀望態度濃厚，其中，在 1 月 7 日美中貿易戰新一輪協商結果出爐前，國際股市要有明顯表現不易，而台股持續處在區間整的可能性偏高。