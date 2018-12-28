歐股盤前─指數期貨走跌 歐洲Stoxx 50期指跌逾0.4%

今 (28) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.4%。

台北時間週五下午 3 點 13 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.47%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.25%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.45%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.47%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.44%，深證成指上漲 0.34%；南韓 Kospi 指數上漲 0.62%，日經 225 指數下跌 0.31%；台股收漲 85.85 點，至 9727.41 點。

週四美股尾盤急拉，終場收高，道瓊工業指數收漲 1.1%，至 23138.82 點；標普 500 指數收漲 21.13 點 (0.9%)，至 2488.83 點；那斯達克指數收漲 25.14 點 (0.4%)，至 6579.49 點。

新一輪美中貿易磋商，將於明年 1 月舉行，這是「川習會」後，美中雙方首度進行面對面會談。

據悉，美國代表團由副貿易代表 Jeffrey Gerrish 率領，財政部次長 David Malpass 也會隨行。

另一方面，美國已對中國進口商品，批准首批豁免申請，共計 984 項。

歐洲央行日前公布最新經濟公報，稱全球貿易成長趨緩，預期未來貿易關係的不確定性，將逐漸增加。

歐洲央行指出，2019 年，全球經濟活動將出現減速情形，但之後會趨於穩定。