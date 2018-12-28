銀行融資過關 上緯投控出售海洋風電7.5%股權予日商

上緯投控 (3708) 再度處分旗下風場股權，將海洋風電 (Formosa 1) 半數約 7.5% 股權，售予日本 JERA Power，總交易金額 6.34 億元，預估處分收益 4.22 億元，法人推估，每股獲利貢獻度高達 4.5 元。海洋風電開發分為兩階段，第一階段容量 8MW，兩支風機已於 2016 年 10 月安裝，第二階段容量 120MW，預計 2019 年年底商轉，主要股東為麥格理資本 (50%)、沃旭能源(35%) 與上緯(15%)，由上緯新能源負責海洋風電之開發管理，沃旭能源提供海洋風電諮詢服務，並與麥格理資本密切合作，完成項目的開發和建設。



海洋風電為明年即將開發風場，日前亦獲銀行團專案融資，由國泰世華銀行、富邦銀、安泰銀 (2849)、凱基銀、法國巴黎銀行、法商東方匯理銀行、星展銀行、荷蘭商安智銀行、三菱 UFJ 銀行、法國興業銀行及澳盛銀行等 11 家本國及國際銀行，共同提供 16 年期 187 億元專案融資，亦為丹麥國家出口信貸(EKF) 第一次在台灣參與的融資案。



上緯投控基於未來離岸風場的投資金額龐大，決定出售海洋風電股權，惟處分後，仍繼續負責風場的運轉維護者。

