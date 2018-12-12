上緯投控旗下海能風電、台電簽定風力發電離岸系統電能購售契約

上緯投控 (3708) 旗下上緯新能源海能風電今 (12) 日與台電簽定「風力發電離岸系統電能購售契約」，按照「再生能源發展條例」及「電業法」，購售電期限自首次併聯日起 20 年，此電能購售契約總裝置容量為 376MW，每年可供應約 38 萬戶家庭，海能風電完工後，台灣離岸風場之總裝置容量將超過 500MW。海能風電暨上緯新能源董事長蔡朝陽說，作為台灣離岸風電的先驅者，麥格理資本從台灣第一座示範風場 - 海洋風電（Formosa 1）參與合作，海能風電（Formosa 2）雙方合作更加穩固，海能風電籌辦過程中，獲得國內外合作夥伴的支持與協助，得以順利與台電簽定電能購售契約，於明、後年完成海洋風電、海能風電總計 504MW 的發電容量。



麥格理資本指出，支持全球綠色經濟發展，與上緯共同開發海能風電（Formosa 2），今天與台電完成「風力發電離岸系統電能購售契約」簽定的里程碑，連同海洋風電（Formosa 1）的開發建設，盼提供超過 500MW 的離岸風電。



為實現離岸風電在地化，海能風電在規劃階段即由光宇顧問公司、世曦工程顧問公司及中興工程公司等本土廠商參與審批與陸域電力工程設計等工作，與成功大學、海洋大學、台灣大學等大專院校合作進行風場環境調查與分析。

