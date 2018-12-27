上緯出售海洋風場股權 明年上半年完成交割

上緯投控 (3708-TW) 今 (27) 日公告，因未來離岸風場投資金額龐大，依資金規劃與財務考量，子公司上緯企業董事會決議處分轉投資公司海洋國際投資股份，對象為日商 JERA 電力公司，交易總金額約 6.35 億元，處分利益約 4.23 億元，可望於明年上半年完成交割，並挹注獲利表現。

上緯投控旗下開發的離岸風場包括海洋風電、海能風電與海鼎風電，其於竹南架設的海洋風電第一階段已於去年 4 月正式商轉，總裝置容量 8MW，規劃第二階段將再安裝 20 部風機，每部風機發電容量為 6MW，總發電容量將為 128MW，均採用西門子歌美颯風機，預計於 2019 年施工，同年底併聯發電。

目前上緯手中仍有海洋國際投資持股約 5.4 萬張，持股比例為 15%，此次將出售約 2.7 萬張持股給日商 JERA 電力公司，交易總金額約 6.35 億元，屆時上緯對海洋的持股比例將降至 7.5%，處分利益則約 4.23 億元，預計明年上半年完成交割。

上緯表示，因未來離岸風場投資金額龐大，依資金規劃與財務考量，擬釋股海洋國際投資公司，目前上緯仍為海洋風電主要開發者，負責風場運轉與維護。

上緯今年 6 月底也通過出售海能國際投資公司股權，對象為麥格理資本，處分收益為 2077 至 3377 萬美元 (約合新台幣 6.43 至 10.5 億元)，採取分階段收取價款並認列收益，8 月股權交割完成後，已有部分金額入帳，在本季陸續完成行政契約、與台電簽訂購售電契約後，依其與麥格理資本的股權出售協議，本季上緯將可再認列部分收益。