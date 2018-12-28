台美利差擴大 新光金擬提高外匯準備金至100億元

美國聯準會 (Fed) 持續升息，台灣利率政策連續十個季度不動，壽險業外匯避險成本攀高，為了讓未避險部位有更大彈性空間以降低避險成本，新光金 (2888) 計畫，新壽外匯價格變動準備金從目前 42 億餘元，一舉增加到 100 億元，申請時間點落在明年第一季。美國利率上升到 2.25～2.5%，台灣重貼現率仍為 1.375%，台美利差擴大，造成資金外流，匯率波動加大，壽險平均避險成本走高到 2.5%，壽險公司開始增提外匯準備金因應，新光金採取自願增提外資準備金必須向保險局申請，且經公司董事會同意，兩項要件成立方能增提，預計明年第一季提出申請。



外匯價格變動準備金的來源，分為強制提存、自願提存兩種，前者規定壽險公司每月須針對未避險部位提列萬分之五，或是當月若有匯兌利益，亦可增提存匯兌利益的 50%。



外匯波動避險成本走高，影響壽險第四季獲利表現，新光金 11 月稅後虧損 38.53 億元，為 15 家上市櫃金控公司虧損最大者，連續三個月虧損，前 11 月稅後淨利 128.57 億元，每股盈餘 1.1 元，12 月將再認列倫敦不動產直接投資資產減損 18.2 億元，單月恐怕難轉盈。