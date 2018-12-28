中國車市萎縮！日產和馬自達加入削減中國產能行列

《日經亞洲評論》報導，由於中國汽車市場的銷售停滯，全球汽車製造商正在削減其在中國工廠的產能；預期今年中國的新車銷量將在 28 年內首次下滑，整體工廠利用率將下降至 60% 以上。

週五 (28 日) 《日經亞洲評論》報導，美國的福特汽車 (Ford Motor) 和韓國的現代汽車 (Hyundai Motor) 已減少中國的產能，而最近日產汽車和馬自達 (MAZDA) 汽車也加入減產行列，中國產量削減約 20%。

從 12 月開始，日產汽車開始減少三個主要工廠的產量，包括大連、遼寧和河南鄭州。該公司有意在明年 3 月前削減約 3 萬輛汽車、暫停產線並實施其他措施以降低庫存。此外，截至 2019 年 6 月以內，馬自達計劃將產量 (包括當地合約產量) 削減 20%。

雖然日本汽車製造商與美國和韓國競爭對手相比表現不錯，但他們現在開始感受到市場萎縮的影響。

截至今年 11 月，福特汽車銷量下降了 34%，其工廠利用率下降至 50% 以下；11 月通用汽車在華南一家小型商用車工廠的產量下降 40%。

據當地零部件製造商的一位高層管理員稱，現代汽車 2017 年開始減產，其工廠利用率下滑約 60%。

包括中國第一汽車集團和中國長安汽車集團在內的中國汽車製造商也已減少了自有品牌的產量。

與此同時，豐田汽車和本田汽車都沒有計劃削減產量，因為其主要車款銷售依舊穩固。德國大眾汽車 11 月份的產量僅下降了幾個百分點，主因是奢侈品牌的銷售仍然活躍。

中國 2018 年新車銷量預計將在 28 年內首次下滑，11 月月數據連續第 5 個月下降。

汽車是中國最大的工業部門，估計約佔其 GDP 的 3%。一旦包括維護等銷售和服務，部分人認為該行業佔其 GDP 的 10% 左右，對該國整體經濟產生了巨大影響。

由於中國政府有計畫減輕交通擁堵和空氣污染的政策影響，分析師認為部分車市銷售下滑部分是新車註冊困難。包括北京和上海在內的八個城市都有限制，並於 2018 年引入海南省。

普華永道的數據顯示，5 年前中國汽車廠的利用率超過 70%，但最近已低於該數字。據當地媒體報導，預計 2025 年的年總產能將從 2018 年底的 4000 萬輛增加到 4500 萬輛。

除非該地區的工廠利用率高於全國平均水平，否則政府也在防範汽車生產過剩，並計劃禁止新汽車製造廠。