〈車市〉汎德南部開全台首座MINI品牌概念館

汎德永業 (2247-TW) 今 (22) 日宣布，由汎德代理的來台的進口車 MINI ，進軍台南新光三越新天地，打造全台首座品牌概念館，藉此持續推動代理品牌的銷售，也可接觸更多南部客群。

汎德說明，MINI 品牌概念館門口以超過 70 台 1:36 模型車拼成「MINI」字樣裝置藝術，內部不僅展示 MINI 家族精選車款、全新 MINI Lifestyle Collection 生活精品，更設有品牌歷史互動專區、不定期舉辦品牌概念館獨家活動，讓來客可更了解品牌訴求。

MINI 全車系多達 16 種車型，包括擁有寬敞五人座的 MINI Countryman 運動休旅、經典 MINI 掀背車系、優雅的 MINI Clubman、MINI Cabrio 敞篷車，以及傳承蒙地卡羅冠軍基因的 John Cooper Works (JCW) 車系。

隨著國內進口車市買氣持續擠壓國產車，汎德除了代理既有的高端品牌 BMW，並作為保時捷主要經銷商，正積極推動 MINI 的行銷，以吸引年輕車主的加入。

另外，除了新款 BMW X4 銷售狀況良好， 12 月已開始發售 BMW X5，法人看待，X4、X5 兩大改款新車可望為明年營運添強勁成長動能。