聚焦營收 掌握AI成長契機

科技創新是過去十年，促進全球產業變革的主要推手。其中，人工智慧扮演的角色又格外吃重。其實人工智慧問世已有多年時間，直到 2016 年、科學家研發的「AlphaGo」一鳴驚人、接連橫掃李世乭、柯潔等多位世界級圍棋高手，AI 在未來世界的份量才真正一錘定音，也真正讓外界見識 AI 無窮的揮灑空間。

不僅於此，近年來世界各主要國家紛紛將 AI 列為未來發展重點國家政策，使得 AI 發展大步邁進。在這趨勢下，市場贏家和輸家的現狀必將被改寫，現有產業的營運周期也有可能大幅翻轉，形同繼工業革命、網際網路出現後的又一次產業巨變！

「一開始，有誰相信 iPhone 會改變世界？當時還有不少人嘲諷賈伯斯呢！」說起 AI 的力量，元大全球人工智慧 ETF 基金經理人盧永祥有感而發，他笑說：「如今連家裡高齡七十的長輩們，也都熟悉智慧型手機操作，還會問『最近流行哪一款 APP？』」

用戶每個動作 都讓 AI 更有價值

「用戶每一個動作，背後創造的數據，都在為 AI 累積更豐富的商業價值」盧永祥解釋，目前每分鐘全世界有 430 萬人次觀看 Youtube 影片，發送 3,800 萬條 Whatsapp 短訊，和 1,800 萬條 Line 短訊，這些海量資料根本無法以人工充分解讀、歸類，唯有透過 AI 深度學習、發揮全天候運作的效率，才能提供企業和用戶所需的服務。盧永祥並提醒，隨著全球 5G 基礎設施將在 2020 年陸續上路，AI 勢必將在產業界得到更大的成長機會。

然而，台積電前董事長張忠謀近期在專訪中而透露個人對 AI 發展前景的看好，更堪稱是科技業界最重量級的權威觀察。

隨著 AI 能耐突飛猛進，科技產業對整體資本市場的重要性亦與日俱增，數據顯示，當標普 500 成份股整體市值達到 23 兆美元時，科技股的占比也從 18.8% 升至 25.7%，其中更有超過三成是人工智慧相關企業，相關數據均突顯了，AI 的確是驅動當今科技趨勢演進的關鍵引擎。

標普 500 指數市值達到 23 兆美元大關，其中人工智慧指數對科技產業的占比大幅超過三成。

客觀聚焦企業營收 掌握 AI 成長契機

AI 發展如火如荼，自然也成為金融市場焦點。但是投資人想要介入 AI 的成長果實，卻常常不知從何下手。「光是業務內容涉及 AI 的公司，全球就多達上千家」盧永祥解釋，AI 主要服務型態從機器學習，視覺、語言處理到個人助理都有，遍布數十種產業，且個股間受惠於 AI 的狀況差異很大，若想親自分析個股，投資人恐怕會事倍功半。

元大全球人工智慧 ETF 基金，正好為投資人解決了這些問題，讓投資人能在全球科技飛速進展時，能夠全盤掌握投資機會，聰明跟上趨勢熱點。

盧永祥表示，元大全球人工智慧 ETF 最主要的特點，就是以營收作為選股標準。結合國外兩大權威機構：創新指數編制先驅 STOXX 公司，及全球知名金融機構資料庫 FACTSET，精準拆解企業營收，篩選出 AI 相關營收﹙演算法、大數據、和運算力等三大 AI 核心領域﹚占比超過半數以上的領頭羊，納入指標。

盧永祥解釋，以營收最為判斷標準，更能顯示真正受惠於 AI 趨勢的代表企業，而透過客觀的選股規則，才能避免主觀判斷發生的偏誤。同時，元大全球人工智慧 ETF 更搭配以人工智能模型進行選股，篩選機制更透明。

比起追求本夢比，找出實質受惠企業，才是投資致勝的硬道理。