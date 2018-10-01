昱泉擴張業務觸角 有望改善營運表現

昱泉 (6169) 宣布，旗下自製手機遊戲《超級功夫全明星》自推出以來，不僅榮獲最佳單機類遊戲推薦，亦獲得單機類遊戲銷售第一名的佳績，本次更入選「App Store 10 月優惠活動」。法人指出，昱泉積極擴張業務觸角，除持續開發遊戲，也以遊戲為核心，朝不同業務發展，有望改善營運表現。昱泉為老字號遊戲公司，是台灣目前少數仍堅持以自製研發為主的遊戲公司，過去曾產出不少知名遊戲如《流星蝴蝶劍 Online》、《笑傲江湖 Online》等。昱泉近年來積極調整體質有成，2018 年以泛娛樂為核心策略，同步推出遊戲、電競、直播、泛娛樂等四大平台，擴大變現力道。



昱泉日前宣布取得全球最紅電競遊戲英雄聯盟 (LOL)2018 年全球職業賽事台港澳區全平台轉播授權，將攜手電競遊戲龍頭商 Riot、Garena 搶攻市場。



昱泉前 8 月合併營收達 4.78 億元，年增 60%。