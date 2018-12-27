券商：遭到「不公平打壓」的科技股將成推升2019美股主力

鉅亨網編譯張祖仁 2018年12月27號15點10分

據美國券商 TD Ameritrade Asia 報告，部分資訊科技股在最近的拋售中遭到投資人的「不公平」打擊，但這些企業將是提升 2019 年華爾街整體情緒的關鍵。

TD Ameritrade Asia CEO Christopher Brankin 週四 (27 日) 指出，「我認為科技股將推動整體情緒走高。」「基本上上季所有股票，尤其是 12 月，都受到了極大的打擊，我認為其中部分股票遭到不公平打壓。這些股票包括 FAANG 中的一部分，還有一些半導體類股，它們在 12 月一個月內大幅下跌。」

FAANG 指的是矽谷科技巨頭臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)。

據《CNBC》以 Kensho 工具就數據進行分析，當標準普爾 500 指數跌幅超過 10% 時，科技股常常是歷史上最大的輸家。

華爾街本週出現了一些劇烈的股票走勢。美股週三 (26 日) 創下近 10 年來最好的一天，道瓊工業平均指數創下史上最大單日漲點。但週一 (24 日) 時美股出現大幅拋售，標準普爾 500 指數跌入熊市。美股週二因聖誕節休市。

部分投資人和分析師預測美股將面臨更艱難的時期，預計經濟成長將放緩，聯準會將升息以打壓市場情緒。但 Brankin 表示，2019 年仍可能是股市的好年景。

他表示，「我對本週發生的一些事情保守看待，因為這一系列的不穩定性真的讓我們可以看出明年前幾個星期將會出現的整體客戶情緒。」

他補充說，具有「正面影響力」的進展，像是晶片需求的改善，將「有助於整個資訊科技類股，而這正是整個股市的重要主力。」