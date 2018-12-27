〈理財〉利變還本險正夯 壽險業大打傳富下一代、退休規劃雙主軸行銷

近來包括元大、國泰、富邦等多家壽險公司，都推出「利變還本險」，且均打出「傳富三代」牌，也就是為子女投保利變還本險，其身故保障還能傳承至第三代來作為號召，不僅可以為子女投保，「利變還本險」也非常適合退休規劃，壽險業以此雙主軸行銷，熱賣利變還本險。

「利變還本險」的特色，通常以 3 年或 6 年為繳費期間，然後第一年就開始給付生存保險金。以元大人壽為例，元大人壽主管表示，「元大人壽鑫元福利率變動型還本終身保險」繳費年期短，有 6 年期與 8 年期選擇，繳費期滿即可每年領到生存保險金，若到了被保險人的保險年齡達 111 歲，還有機會獲得增值回饋分享金，繳一陣子、領一輩子，終身保障讓退休生活更愜意，每年都可出國旅遊，若小孩上大學，也能拿來繳學費，把愛傳給下一代。

舉例來說，家長若為 20 歲的兒子投保「元大人壽元福多利利率變動型還本終身保險」，保險金額 150 萬元，因符合高保費 2% 折扣，再透過自動轉帳享 1% 折扣，折扣後年繳保費 257,550 元。假設宣告利率均為 2.8% 維持不變，也就是 6 年繳費期滿過後，當兒子 26 歲時，生存保險金加上增值回饋分享金現金給付，每年即可領回超過 4.2 萬元的現金，且兒子自此受到 150 萬元以上的身故保障。

國泰人壽亦推出此類保單，且分為美元版與台幣版，其中，美元收付利率變動型美元終身壽險，繳費期間僅 3 年，除了透過「宣告利率」機制使保戶有機會每年取得增值回饋分享金之外，倘若保戶的增值回饋分享金選擇「增購保額」，還可藉此進一步提高身故保障。

由於近期外幣匯率波動加劇，國泰人壽亦推出以新台幣收付的利率變動型終身壽險，繳費期間一樣三年，且為定期給付型，滿 20 歲以上直到 74 歲之間均可投保。

富邦人壽則是聯手永豐銀行，銷售 4 年期繳費、保障終身的「富邦人壽富利豐收利率變動型增額還本終身保險」，富邦人壽主管表示，永豐全省逾 120 家分行首度開賣，自第一保單年度屆滿起，即可每年領取「生存保險金」至終身，並有機會享有「增值回饋分享金」，輕鬆創造雙金流，這筆穩健的雙金流可做為小資族的旅遊金，或中產階級、高資產族群用來退休的資產配置工具之一。

而談到利用「利變還本險」作為退休規劃，元大人壽表示，以 50 歲男性投保「元大人壽鑫元福利率變動型還本終身保險」為例，繳費 6 年期、保額 50 萬元，因符合高保費 3% 折扣，再透過自動轉帳享 1% 折扣，折扣後年繳保費 321,600 元。繳費期滿即可每年領取生存保險金 40,200 元，假設宣告利率均為 2.8% 維持不變，每年還能領到 1.5 萬元以上的增值回饋分享金。

元大人壽提醒，台灣高齡社會情況已是進行式，為自己退休後加薪成為很多人的需求，中壯年族群不妨利用 6 年至 8 年的時間做好退休規劃，就能為自己打造未來的退休俸。