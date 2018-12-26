避免失能長期休養收入斷炊 失能險給付加補助擴大

失能往往會造成家屬在經濟上與照護的沉重負擔，保險業者認為，因失能衍生的所需費用，只靠意外險恐怕還不夠，現在有業者推出相關保單，提供失能給付，提供單筆與每月雙重補助，失能扶助保險金最高可達 240 個月，減輕照護產生的經濟壓力。

「康健人壽一路照護終身健康保險」，不論是疾病或意外傷害事故造成的失能都有給付，提供單筆給付加每月補助的雙重保障拉大防護網，失能扶助保險金最高可提供達 240 個月，幫助民眾減輕醫療開銷的壓力也為生活提供長期經濟援助。

據衛生福利部統計，全國失能人口中高達 44% 是年齡介於 18 至 59 歲的青壯年族群，顯示失能並非高齡者的專利；根據康健人壽 2018 年 360° 康健指數調查，除了癌症、失智症或阿茲海默症，「失去行動能力」首度入榜，高居台灣民眾健康憂慮第三名。

康健人壽表示，分析失能形成的原因，因疾病導致失能為意外事故的 5 倍，因此只靠意外險保障恐怕還不夠。康健人壽推出「康健人壽一路照護終身健康保險」，提供不論是因疾病或意外傷害事故所致 1-11 級失能，依嚴重程度按比例提供單筆給付的失能保險金，因意外傷害事故造成更享有加倍保障。

康健人壽表示，若不幸嚴重程度達 1-6 級失能，除了豁免繳費期間內應繳保費，每月還有 2% 保險金額的失能扶助保險金，保證給付 120 個月、最長達 240 個月，讓客戶在休養期間不至於因為經濟收入暫停而斷炊。

以投保保額 100 萬元的 30 歲男性為例，年繳保費新台幣 3 萬元，平均每天只要 82 元就能擁有終身保障。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 表示，若不幸年輕時失能，後續照護時間長達數十年，加上又是家庭經濟支柱的話，失能對自己和家人損害程度甚巨，影響甚至比高齡失能還要嚴重，因此青壯族群不可忽視失能保障規畫。

邵駿崴表示，除了政府長期照護保險以及全民健保的基本醫療保障，建議民眾在年紀輕、體況佳時用失能扶助保險來分攤失能照護費用，讓保單照顧自己和家人的生活。規劃時最好搭配現有的保單項目補足缺口，以免保障範圍重複，並應考量個人需求的醫療照護品質及財務狀況等因素，可優先選擇有保證給付、給付期間較長的商品。