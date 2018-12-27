美股驚天反彈背後：640億美元巨額買單

在經歷了史上最差的聖誕節前夕的暴跌之後，美股在隨後一個交易日便迎來了「聖誕老人反彈」，指數創出近十年來最大的單日收盤漲幅。

分析認為，送出這份聖誕大禮的大金主之一，很可能是養老金基金。還有人認為這主要是空頭回補行情。

隔夜，道指史無前例地出現了超過 1000 點的收盤漲幅，上一次創紀錄的收盤漲幅是 08 年 10 月 13 日的 936.42 點。標普 500 指數盤中漲 4%，創出三年來最大盤中漲幅。納指收盤狂漲 5.89%。

創紀錄的養老基金買單

彭博社的統計數據顯示，昨日美股日內成交量達到 95 億股，是此前四年 12 月 26 日當天平均成交的兩倍還要多，但和所有交易日的日內平均值相比就只多了一點點。

對此，英國金融時報引述 National Alliance Securities 國際固定收益部門負責人 Andrew Brenner 的話解釋稱：「顯然，今天出現了資產重新配置。在流動性處於年內較低水平之際，市場大幅波動不足為奇。」

美國金融部落格 Zerohedge 猜測，來自美國企業養老金基金的 640 億美元買入行動可能是促成美股暴力反彈的原因之一。

富國銀行（Wells Fargo）近日表示，美國固定福利養老金基金需要在本季度及本年度末調整其債券投資組合，追加股票投資，以實現投資組合再平衡。

他們預計，這種養老基金年末調倉涉及到的資金量可能有大約 640 億美元，是歷史上規模最大的一次。

富國銀行的養老金基金資產的試算資產負債表在第四季蒙受了 14% 的虧損，僅 12 月就跌了 8.5%。相比之下，美國綜合債券指數第四季漲了 1.6% 左右。因此，如果本季度末投資級企業債的期權調整價差（OAS）擴大近 40 個基點，那麼養老基金的投資組合中債券資產和股票資產的表現差距將變得更大。

因此，為了進行季末投資組合再平衡，固定福利養老基金需要在年底前增加最多 640 億美元的股票持倉。富國銀行分析師 Boris Rjavinski 在報告中表示，養老金可能需要在美國大盤股和小盤股上分別增配 350 億美元和 210 億美元，對其他發達國家股票的資金配置規模可能只有 90 億美元。

這種資金配置差異主要是受到不同類型股票之間的巨大表現差異的驅動：在連續幾個季度表現卓越之後，美國股市在 12 月和第四季的表現都落後於全球股市和新興市場股市。

上述富國銀行的說法確實具有可信度，也能同時解釋美國企業債市場的疲態。不過，那也意味著養老基金會從債券市場撤出大約 570 億美元資金，創出史無前例的撤資記錄。

同時，養老基金的大規模資金重配可能持續到今年最後一個交易日，也就是 12 月 31 日收市前，這可能意味著股市將需要面臨更多「大地震」。

空頭回補

路透社援引市場人士的話認為，在股市出現史上最差聖誕前夜表現之後，空頭回補情緒十分狂熱，這也推動了股市周三的暴力反彈。

湯森路透美國做空指數 (Thomson Reuters United States Most Shorted Index) 的百分比漲幅創出了該指數推出六年來的最高值。

「你所看到的就是每個人都試圖出售他們所持有的極多的空頭倉位，這很容易賺錢…… 這是空頭回補引起的漲勢，」Robert W. Baird 機構銷售交易主管 Michael Antonelli 說，「這種波動很刺激，在健康的正常的市場裡根本看不到這種東西。」

對於美股前景，有人認為昨日的暴力反彈只是死貓跳。First Franklin Financial Services 的首席市場策略師 Brett Ewing 稱：「市場在周一收盤時極度超賣。還不能假定修正已經結束，但今日的走勢肯定是一個非常正面的信號。」