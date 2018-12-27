全球聖誕老公公給力！亞馬遜假期訂購金額創最高紀錄 大漲9,5%

亞馬遜 (AMZN-US) 週三 (26 日) 宣布，今年聖誕假期全球顧客訂購金額創史上最高，週三 (26 日) 亞馬遜股價應聲大漲。

上一季財報法說會上，亞馬遜對今年購物假期的前景黯淡，令投資者失望，但現在繳出好成績，可望扭轉自己先前黯淡的預期，亞馬遜週三 (26 日) 收盤大漲 9.5% 以每股 1470.90 美元作收。

亞馬遜公布第三季財報時預測，第四季營業收入年增率成長遲滯，導致股價重挫 10%。當時亞馬遜預期第四季營業收入 21 億美元至 36 億美元，遠低於分析師預期的 39 億美元。2017 年同期，亞馬遜營業收入 21 億美元。

亞馬遜表示，本季有數千萬人開通付費會員 Prime 的免費試用期。該公司宣布自家設備今年的銷售量較去年多了數百萬台，例如 Echo Dot 和 Fire TV Stick 4K。此外，智慧居家設備如智慧插座 (Amazon Smart Plug)、網路視訊門鈴 (Ring Video Doorbell 2 ) 和掃地機器人 iRobot Roomba 690 的銷售量也創下高點記錄。

亞馬遜智慧插座

顧客似乎更放心使用亞馬遜的語音助理 Alexa 下訂單，根據亞馬遜數據，今年聖誕購物季使用 Alexa 下購物訂單的人次是去年同期的 3 倍之多。週三，亞馬遜的 Alexa 在蘋果 APP 商店上是美國最受歡迎的 app，意味許多設備可能在聖誕節當天開通。

亞馬遜向來拒絕公布 Prime 訂閱數據，或特定商品的具體銷售額。上週外電報導，SEC 要求亞馬遜開始揭露 Prime 訂戶帶來多少營收等資訊，但亞馬遜堅持不肯，主張那些非必要數據。