美股「絕地反擊」：道指首次收漲千點 標普九年半最大反彈 油價漲10%

可選消費品、能源與科技股助力，美股實現九年半最大反彈，道指收漲逾千點，獲得有史以來最好的聖誕節次日表現；三大指數齊創 2009 年 3 月美股本輪最長牛市開啟以來的最大單日漲幅。國際油價大漲，WTI 一度漲超 10%、布油漲 9%。美元指數重回 97 關口上方，現貨黃金從半年新高跌落 1270 美元 / 盎司關口，美債殖利率大漲，恐慌指數 VIX 跌破 30。

隔夜要聞

美國總統川普意外造訪伊拉克的美軍基地，再次表示對造成聯邦政府部分停擺的邊境牆撥款不會妥協。當被問到願意等待多久來實現撥款願望時，川普表示：「隨便多久」。分析認為，川普準備好「不惜一切代價」也要得到邊境牆撥款。

美國白宮經濟顧問委員會主席 Kevin Hassett 周三表示，美國經濟的基本面將非常正面，聯準會主席鮑威爾和美國財政部長姆努欽的工作「百分之百」不會受到威脅。川普曾在周二表示，對財長的工作非常滿意，並稱其「非常有才能、非常聰明。」 他還呼籲美國企業是「全球最佳」，現在是美股「巨大」的買入機會。

全球最大電商亞馬遜透露，今年聖誕假期，該公司的全球商品銷量創造了史上同期最高紀錄，全球上千萬消費者開始試用 Prime 的免費或付費會員服務。另據萬事達卡統計，11 月 1 日至 12 月 24 日，除汽車之外，美國民眾的消費額年增率增長了 5.1%，是六年來最強的聖誕節前消費增長，其中網購消費增長 19.1%。

股市

歐洲市場繼續休市，這令剛剛經歷了「史上最差平安夜表現」的美股走向被密切關注。周三是美國聯邦政府部分停擺第五天，美股全天極為動盪，標普 500 大盤和道指徘徊於熊市邊緣，午盤後美股漲勢擴大。

美股集體高開，道指跳漲近 150 點，納指漲超 1%。10 分鐘內，標普 500 指數漲 1.5%，納指漲 2% 或逾 100 點；道指漲近 300 點，重返 22000 點整數關口上方。但半小時內，標普和道指相繼轉跌，盤初「恐慌指數」漲 2%，最高觸及 36.20，刷新 2 月 9 日以來高位。

午盤起，美股強勢反彈，收盤前一小時猛烈發力。道指歷史上首次收盤漲幅超過 1000 點，不僅創下有史以來最大的單日點數漲幅，也獲得有史以來最好的聖誕節次日表現。標普 500 大盤實現 2009 年 3 月以來最大反彈力度，三大股指的單日收盤百分比漲幅均創 2009 年 3 月 23 日以來最大。值得注意的是，2009 年正好是本輪美股最長牛市的起點。

標普 500 指數收漲 116.60 點，漲幅 4.96%，報 2467.71 點。道瓊斯工業平均指數收漲 1086.25 點，漲幅 4.98%，報 22878.45 點，日內振幅接近 1200 點。那斯達克綜合指數收漲 361.44 點，漲幅 5.84%，報 6554.35 點；納指 100 上漲 6.2%，同創 2009 年 3 月 10 日以來最大單日漲幅。

避險情緒在美股尾盤顯著降溫。「恐慌指數」VIX 深跌 16%，刷新日低至 29.80；美國 30 年期公債價格下跌 1 個大點，殖利率漲至 3.051%；現貨黃金重新跌破 1270 美元關口，從半年新高回落。油價大漲近 10%，創兩年來最大單日漲幅；日元兌美元跌近 1%，快速跌破 111 關口，也是兩周以來首次下跌。

標普 500 指數 11 大板塊全部上漲，有 3 大板塊漲超 6%（可選消費品、能源與資訊技術），8 大板塊漲超 4.5%；具有防禦屬性的公用事業板塊漲幅最小，是唯一一個漲幅不足 2% 的板塊。

美股大型科技股尾盤集體暴漲。亞馬遜漲 9.5%，特斯拉漲 10.4%，奈飛和 Facebook 漲超 8%，蘋果漲超 7%，微軟漲 6.8%，Alphabet 漲 6.4%。晶片類股集體上漲，費城半導體指數漲 5.77%；AMD、安森美半導體和微芯科技均漲超 7%，美光科技、博通、恩智浦均漲超 6%，英特爾漲近 6%，英偉達漲 4.7%。

消息面上，特斯拉盤初一度轉跌，午盤後猛漲，CEO 馬斯克表示，超級電池充電站的覆蓋範圍將在明年擴展至全歐洲。英特爾獲得以色列政府 1.85 億美元的補貼，作為擬在該國投資 50 億美元擴廠的回報。投行 Baird 稱，動視暴雪、亞馬遜和 Alphabet 等為「AAA」級股票，近期暴跌後有望反彈。做空機構香櫞研究將 Facebook 目標價設在 160 美元，入選「標普 2019 年度股票」。Facebook 平台已取得長足進步，香櫞從曾經的懷疑論者變成大多頭。

因假日銷售強勁，標普非必需消費品指數大漲 4.9%；美股支付類股齊漲，萬事達卡漲 6.54%、Square 漲 9.07%、Paypal 漲 7.45%。零售商類股齊漲，標普 500 零售指數結束四日連跌，追蹤該指數的 ETF XRT 漲 5.72%，Kohl』s 百貨漲 10.2%、梅西百貨漲 7%，百思買漲近 6.9%，沃爾瑪漲 5.3%。不過彭尼百貨（JC Penney）跌破 1 美元，為 1929 年掛牌交易以來首次。

伴隨著油價反彈，美股能源股集體上漲。標普 500 能源指數大漲 6.2%，結束七日連跌，馬拉松石油漲 11.9%，領漲該指數。切薩皮克能源漲 27.3%，康菲石油漲 7.9%，EOG 能源漲 7.4%，雪佛龍漲 6.3%，在美上市的中海油漲 4%。

美國銀行股也扭轉盤初頹勢。高盛一度跌 2.5%，創近兩年半新低，收漲逾 4%。摩根士丹利一度轉跌，收漲逾 6%；美國監管機構金融行業監管局（FINRA）周三稱，因摩根士丹利反洗錢計劃的合規問題，該機構對其美國經紀部門處以 1000 萬美元罰款。

跟隨美股大盤 熱門中概股普遍上漲。趣頭條漲超 20%，搜狗和蔚來汽車漲超 7%，京東漲近 7%，該公司宣布至多 10 億美元股票庫藏股計劃；阿里巴巴漲 4.6%，百度漲 3.7%；優信跌超 11%，網易跌 0.6%。中概教育類股集體上漲，多隻個股從記錄低點反彈；流利說漲超 9%，51Talk 漲超 7%。中概網貸股漲跌各異；和信貸漲超 11%；拍拍貸和簡普科技跌約 3%。

美股扭轉的幅度可用「觸目驚心」來形容。周三午盤前，標普一度距離歷史收盤點位新高衡量的「熊市」只差 2 點，但到收盤時實現了五個交易日（12 月 18 日）以來首次上漲，所有成分股中只有一家下跌。

周三之前的四個交易日內，道指跌超 1800 點或 8%，本周一收跌 653 點，跌破 22000 點，創史上最差聖誕前夜表現，並從 10 月曆史新高回落近 19%，距離熊市只差一步。標普 500 指數周一正式從 52 周盤中新高跌入熊市，跌破 2400 點；納指當日跌超 2%，從 8 月曆史新高回落近 24%。在周三回漲前，三大指數即將獲得 2008 年以來首次集體年度下跌，標普接近 3/4 的成分股處於熊市。

而在上周（聯準會升息當周），道指創下 2008 年金融危機以來最大單周跌幅，標普 500 大盤創下 2011 年 8 月歐債危機以來最大單周跌幅，納指則率先進入熊市。標普還將創下 1931 年大蕭條以來最差的 12 月表現。

Huntington Private Bank 首席投資官 John Augustine 認為，美股全面反彈還需要很大努力，至少應連續三天收漲，才能抹去本輪拋售潮。Academy Securities 首席宏觀策略師 Peter Tchir 表示，波動將成為最近美股主旋律，對經濟增速、聯準會過快收緊政策和華盛頓政治亂局的擔憂，短期內都得不到解決，「除非政府關門鬧劇透露更明確的導向，否則市場會繼續糾結」。

商品

WTI 2 月原油期貨收漲 3.69 美元，漲幅 8.68%，報 46.22 美元 / 桶，創 2016 年 11 月以來最大單日漲幅，不過整體交易量較 100 日均線低了 6%。布蘭特 2 月原油期貨收漲 4.00 美元，漲幅 7.93%，報 54.47 美元 / 桶；周三亞盤期間曾跌至 49.93 美元 / 桶，是 2017 年 7 月以來首次跌破 50 美元大關。

上期所原油期貨主力合約 SC1903 夜盤收漲 7.25%，報 383.10 元人民幣。聖誕節（12 月 25 日）歐美休市當天，收跌逾 3.6% 至 357.30 元，創上期所原油期貨首個交易日（3 月 26 日）以來的主力合約夜盤收盤最低；10 月 9 日漲至 597.00 元，創主力合約夜盤收盤紀錄最高。

周三全天，美油 WTI 突破了 43-46 美元的四道整數位，國際布蘭特油價突破了 51 到 55 美元的五道整數位，而且在收盤後的電子盤時段漲幅繼續擴大，WTI 一度漲超 10%，布油漲 9%。油價也完全抹去了周一聖誕前夜的跌幅，WTI 和布蘭特曾集體跌超 6%，創至少一年半以來新低。

COMEX 2 月黃金期貨收漲 0.1%，報 1273.00 美元 / 盎司。伴隨美股尾盤市場情緒的變化，現貨黃金由漲轉跌，早盤漲 0.3%，觸及 1279.06 美元 / 盎司的 6 月 19 日以來最高，目前跌 0.2% 至 1266 美元，跌破 1270 美元關口。美股午盤前，COMEX 黃金期貨一度站上 1280 美元大關。

現貨黃金本月漲幅從 4% 收窄至 3.6%，但仍將獲得近十年以來最大 12 月漲幅。RJO Futures 的高級大宗商品策略師 Josh Graves 對 CNBC 表示，隨著美股從聖誕拋售中反彈，投資者更希望採取一種觀望模式，可能開始小幅撤出避險資產，更多進入股市中，也許令年底前的金價小幅承壓。

外匯 & 數位貨幣

美元指數盤初微跌，伴隨美股午盤後大漲，美元指數上漲 0.34%，重返 97 關口上方，創 12 月 22 日以來新高。12 月 14 日（快兩周前），美元指數曾創下一年半最高，至 97.711。

美元兌日元上漲 116 點，漲幅超過 1%，刷新日高至 111.37，既是兩周以來首次上漲，也是 12 月 24 日以來重返 111 關口。歐元兌美元下跌 0.5%，刷新日低至 1.1344。

離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間 05:59 報 6.8940 元，較周二紐約尾盤漲 4 點，盤中整體交投於 6.8986-6.8843 元區間。

比特幣期貨再度退守 3800 美元下方。CME 比特幣期貨 BTC 2 月合約收跌 305 美元，跌超 7.5%，報 3755 美元，12 月 14 日曾以 3145 美元創即月合約收盤最低。CBOE 比特幣期貨 XBT 2 月合約收跌 300 美元，跌約 7.40%，報 3755 美元，12 月 14 日曾以 3150 美元創即月合約收盤最低。CME 比特幣期貨 BTC 3 月合約收跌至 3720 美元；CBOE 比特幣期貨 XBT 3 月合約收跌至 3735 美元。

債市

追隨美股大漲表現，美國公債殖利率由跌轉漲，10 年期美債殖利率一度突破 2.81%，日內曾跌至 2.720% 的今年 4 月以來最低；兩年期美債殖利率也重回 2.61%。美債殖利率大漲，也得益於美國財政部對五年期公債的標售不佳，以及市場風險偏好明顯回升。

周三（12 月 26 日）紐約尾盤，美國 10 年期基準公債殖利率上漲 6.96 個基點，報 2.8079%；10 月 9 日曾漲至 3.2594%，為 2011 年 5 月 4 日以來盤中最高。30 年期美債殖利率漲 5.67 個基點，報 3.0645%；11 月 2 日曾漲至 3.4647%，為 2014 年 7 月 7 日以來最高。

兩年期美債殖利率漲 5.56 個基點，報 2.6150%。五年期美債殖利率漲 7.40 個基點，報 2.6483%；11 月 8 日曾漲至 3.0967%，逼近 2008 年 9 月 22 日高位 3.1350%。