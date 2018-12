健亞 (4130-TW) 今 (26) 日舉行法說會,說明公司營運概況,董事長陳正表示,希望在有賺錢的狀況下做新藥,今年除通過日本 PMDA 的無菌劑生產查核,紅斑性狼瘡新藥 Mycocep 也於 12 月時正式出貨,明年可望見到效益。

陳正指出,Mycocep 主要用於治療紅斑性狼瘡,今年 9 月時就取得福部核准用藥,12 月開始出貨,不過陳正也坦承,市場上還有羅氏 (Roche) 是強勁對手,但紅斑性狼瘡市場有 4 億,健亞的資源或許不如羅氏,但估計可從中取得約 1 億元市場,公司也將慢慢加強用藥推廣。

健亞也在 C 型肝炎方面開始布局,陳正指出,目前 C 肝已經收大約 20 個病人,尤其台灣是屬 B 肝與 C 肝高度盛行區域,尤其有些是同時患有 B 肝與 C 肝的病人,如果單純治療 C 肝,在 C 肝病毒被抑制下,B 肝病毒有可能趁機大量增生而導致猛爆性肝炎,陳正強調,未來如果收案完成開始進行治療,有機會在進一步的研究中找到更完善的治療法。

陳正表示,健亞未來會利用核心技術改良劑型,並在經臨床驗證後,進行授權或市場銷售取得效益,同時也會多方布局不同策略,挹注公司營運。