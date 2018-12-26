友訊與Intel、McAfee三強合作 推全新防禦型家用資安無線路由器

網通品牌廠友訊科技 (2332) 未演先轟動的智慧家庭資安無線路由器「D-Fend 防禦型 AC2600 路由器 DIR-2680」，先前已奪得國內外多項大獎，包括美國權威媒體 Twice Picks，和資訊月百大創新的最高殊榮「創新金質獎」，更是首款搭載 Intel GRX350 1.6GHz CPU 雙核心處理器，搭載國際大廠 McAfee 防毒軟體的無線路由器，今日宣布正式在台上市。今年 5 月完成經營團隊的調整，由李中旺接任執行長，總經理由林仕國擔任。林仕國曾任友訊董事，對友訊營運不陌生，李中旺原本就是友訊的副董事長，也是集團旗下明泰的董事長，市場看好新任總經理、執行長上任，將帶領友訊搶進 5G 商機。



DIR-2680 雙頻 Gigabit 無線路由器是由 D-Link 策略聯盟全球防毒軟體大廠 McAfee、和晶片龍頭 Intel 跨界三強的攜手合作，提供消費者最高網路安全規格的家用連網裝置，更是首款搭載 Intel GRX350 1.6GHz CPU 雙核心處理器路由器，提供卓越快速的無線網路傳輸效能更搭配 AnyWAN SoC 晶片，透過軟體方式便能提升安全功能。



由近期的趨勢觀察，新款的 iPhone 皆已支援 MU-MIMO 技術，顯見搭載 MU-MIMO 連網儼然成為近年智慧型裝置的標準配備。DIR-2680 的 5GHz 頻段無線傳輸與接收最高可達 1732 Mbps，亦可同步透過 2.4GHz 頻段連線上網，2.4GHz 頻段傳輸速率高達 800Mbps，配備 Gigabit 有線網路硬體規格亦可支援現今各式大頻寬的連網應用。



友訊台灣分公司總經理鍾振遠表示，隨著智慧家庭物聯網的普及和多元化，包括個人信用卡資料、金融帳號、智慧門鎖、網路攝影機等 IoT 設備裝置和孩童上網問題等也都面臨安全性的威脅，友訊藉由攜手國際大廠 McAfee 讓用戶在家中連網的安全性上提供相當大的突破，透過免費搭載的 McAfee 防毒軟體 DIR-2680 可讓家中連網裝置獲得全面防護。