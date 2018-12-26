台銀連5年蟬聯金安、金質獎雙殊榮

第十二屆「金安獎暨金質獎」今 (26) 日舉行表揚大會，台灣銀行為連續五年同時榮獲「金安獎」與「金質獎」，今年更因協助定期維護勞工退休準備金專戶資料，對聯徵中心會員機構控管授信風險有卓越貢獻而獲頒「特別貢獻獎」，顯示臺灣銀行多年來貫徹落實信用資訊安全控管與報送資料質量等方面的努力及貢獻，得以獲得最高殊榮及肯定。

財團法人金融聯合徵信中心自 2007 年起，為健全信用資料庫之品質及落實資訊安全，獎勵金融機構執行信用資訊安控及報送信用資料績優者，每年舉辦「金安獎暨金質獎」表揚大會。

台灣銀行董事長呂桔誠表示，聯徵中心提供的信用資料庫對於推升我國整體金融機構授信業務的徵審品質、降低信用風險發揮相當大的效益；聯徵中心近年來除不斷致力於提升信用資料之時新度、完整性與正確性，並積極開發各項信用資訊產品，以豐富信用資料庫之內涵與價值；相信未來透過各會員機構與聯徵中心之合作及努力，將能締造更為優質健全之信用交易環境。

台灣銀行自成立以來，支持臺灣經濟成長，以多元方式善盡企業社會責任，獲獎所代表的是一項肯定更是一份責任；未來臺銀將持續秉持 People-centered (以人為本)、Portfolio-sound (健全資產品質)、Performance-driven (績效成果驅動)、Prospection-oriented (前瞻服務導向)、Principle-based (恪守金融普世價值與原則) 之 5P 經營理念，強化風險管理並健全資產品質，讓臺銀的永續經營之路更加穩健，逐步實現「建構領導銀行 佈局全球市場」的願景。

