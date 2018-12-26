英首相梅伊提早上工 為無協議硬脫歐做準備

隨著 2019 年 3 月英國脫歐的到來，在英國首相梅伊 (Theresa May) 要求下，內閣部長們只能早早結束聖誕假期，以準備「無協議」的硬脫歐事宜。

英國議會成員通常於 1 月 7 日重返工作崗位，但梅伊已敲定了 1 月 2 日會議時辰，提早上工為硬脫歐做好準備。據英國金融時報報導，梅伊的脫歐秘書 Stephen Barclay 將主持內閣會議。

上次 12 月 18 日的部長級會議最後宣布採取的措施，如在渡輪上留出空間以確保醫療用品充足，並保持 3500 名武裝部隊人員準備好支持政府的應急計劃。

然而，電訊報引用一位匿名部長表示，這次會議「真的只是做秀而已。這是為了證明我們正在全力以赴為最壞的情況做準備」。

Barclay 之前提到，「作為我們繼續準備不做任何協議的一部分，一個負責任的政府需要確保我們為這個選項做好準備。但我們的優先事項仍然是達成協議」。

梅伊縮短部長假期的舉動，似乎也承認了政府沒有採取足夠措施抵制英國脫歐的最大威脅。12 月 18 日英國五大商業遊說團體的負責人表示，「企業一直在驚恐地看著政治家們專注於派系糾紛，而不是企業需要推進的實際步驟」。這五個業務集團表示，政府準備確保在無協議情況下順利過渡脫歐是注定要失敗的。

據報導，該組織表示，「顯然根本沒有足夠的時間在短短 100 天內防止嚴重的脫臼和中斷。這不是我們應該淪落的位置」。

英國退出歐盟的法律日期定為當地時間 2019 年 3 月 29 日晚上 11 點。