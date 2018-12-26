英特爾將擴以色列、愛爾蘭、俄勒岡州產能

以色列議會財政委員會周一 (24 日) 批准向英特爾 Intel (INTC-US) 提供 7 億謝克爾 (約 1.855 億美元) 的贈款，以資助公司計劃擴建當地工廠。

據 Ctech 報導，英特爾的 Fab 28 工廠位於以色列南部的一個小鎮 Kiryat Gat，生產用於服務器、工作站、移動計算機、和台式機的晶片。

2014 年，英特爾宣布對 Kiryat Gat 工廠投資 235 億謝克爾，並獲得 17 億謝克爾的資助。在投資之後，英特爾被以色列政府認定為戰略公司，使該公司降低了企業稅率至 5%，而不是該國標準的 23% 稅率。英特爾為以色列最大的出口商及企業之一。

英特爾在 5 月提交政府批准計劃時，宣布有意擴建該項目，投資額為 170 億謝克爾 (約 45.1 億美元)。



作為 2018 年以色列國家預算批准變更的一部分，該補助金取決於英特爾宣布的投資，該公司承諾僱用 250 名新員工，以及與當地供應商和零售商合作，每年價值 21 億謝克爾 (約 5.6 億美元) 的交易額。



上週，英特爾宣布計劃擴大在以色列、愛爾蘭、和美國俄勒岡州的生產能力。該公司表示，預計將於 2019 年開始多年建設，預計將在 2019 年和 2020 年向以色列申請進一步的政府補助。

據以色列經濟部長稱，英特爾可能在 2019 年進一步擴大其以色列業務。上週在耶路撒冷舉行的商業會議上，經濟部長 Eli Cohen 表示，「按照我的估計，英特爾將在明年再次進行重大投資」。

以色列總理內塔尼亞胡的聯盟投票解散議會並將選舉提前 7 個月，加劇了 3 天的跌幅，而股市週二稍許恢復。以色列大盤 TA-35 反彈，其中 Bank Hapoalim 和 Bank Leumi Le-Israel 為漲幅的最大貢獻者。