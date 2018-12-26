報告：新興市場經濟規模今年遇打擊 中國有機會2032年超越美國

英國諮詢機構經濟與商業研究中心 (Centre for Economics and Business Research, CEBR) 表示，中國、印度和巴西等新興國家今年遭遇挫折，使其經濟規模「超英趕美」的腳步要晚於預期。

這家機構同時發表了 2019 年世界經濟排行榜，他們對全球經濟的看法，較去年更為悲觀。

CEBR 這份報告指出，從中期來看，他們和去年一樣樂觀，但增長的路線恐怕比去年所想的更加坎坷。

根據報告，中國有可能在 2032 年超過美國成為世界第一經濟體，比之前預期的時間晚兩年。巴西經濟規模會在 2020 年超越義大利，而不是 2018 年，印度可能會在 2019 或 2020 年超過英法，而非先前預測的 2018 年。

今年在美中貿易戰的影響之下，全球市場均受到衝擊，並削弱了世界貿易的增長。

CEBR 預估，今年世界貿易增長量可能增長 2.99%，不到 2017 年增長速度的 3 分之 2。

對於英國來說，其經濟成長還受到脫歐的影響。CEBR 認為，脫歐談判導致的長期不確定性，將使英國的經濟規模，在 2019 年輸給法國及印度。但隨著脫歐後的重新復甦，英國有望在 2020 年開始反彈，2023 年搶回領先。

報告認為，英國仍是創意及數位的主要中心，也是歐洲重要的金融中心。

CEBR 副董事長 Douglas McWilliams 認為，世界各國央行的貨幣緊縮，正在消除對經濟的過度支持。但政策制定者與各國政府，仍有足夠的彈藥，應對可能的經濟衰退，不過方法由貨幣政策轉為財政行動，以避免全球遭受重創。