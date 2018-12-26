就算鮑爾下台也可能升息：明年FOMC委員會新進兩位鷹派高官

川普只顧嚷嚷着要「開除」鮑威爾，卻忽視了一點：明年 FOMC 委員會新進多名鷹派高官，就算把鮑威爾趕下台了也得升息。

到下一次議息會議之時，FOMC 中接近半席的票委將會換人。

地方聯儲的兩大鷹派委員回歸，還有川普能「左右」的兩位聯準會理事會席位懸而未決，2019 年的聯準會會更強硬、還是更緩和?

首先是地方聯儲將要輪換四席

根據 FOMC 組成制度，除了紐約聯儲和聯準會理事會的 8 個固定席位以外，其它四個名額由另外 11 個州的聯邦儲備銀行行長輪流獲得投票權。

2019 年獲得投票權的四位票委中，除了鴿派的聖路易斯聯儲主席布拉德以外，其他三人均屬於中立或鷹派成員，分別是中立的芝加哥聯儲主席埃文斯、偏鷹派的波士頓聯儲主席羅森格倫、以及市場普遍認為最「鷹」的堪薩斯聯儲主席喬治。

因為擔心較低的借貸成本會導致金融市場失序並引發通膨風險，這位最「鷹」的堪薩斯聯儲主席喬治向來都支持升息。她曾在 10 月 11 日曾表示，聯準會「政策逐步正常化」的步伐看起來是「合適的」，並且「其當前設定的聯邦基金目標利率依然低於長期預期水平。」

這四個新進席位將會接替原有的兩位偏鴿派和兩位偏鷹派地方聯儲主席在票委中擁有一席之地，分別是偏鴿派的舊金山聯儲主席戴利、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克和偏鷹派的里士滿聯儲主席比爾金和克利夫蘭聯儲主席梅斯特。

因此，總體來看，地方聯儲輪換的這四個席位在 2019 年的總體陣容將變得更加鷹派。

再來是聯準會理事會席位目前尚存在 2 名空缺

聯準會理事會席位共七席，現有的五席包括：中立的聯準會主席鮑威爾，中立的理事會成員鮑曼、布雷納德，中立的聯準會副主席克拉里達、以及偏鴿派的理事會成員夸爾斯。

川普作為現任美國總統可以提名人選，川普此前已經提名了前聯準會官員 Nellie Liang 和卡內基梅隆經濟學教授 Marvin Goodfriend，但這兩人的提名尚未獲得參議院批准。

CNBC 分析認為，由於川普的提名可以一定程度上「左右」聯準會的政策制訂，在當下川普與鮑威爾立場不合之際，既然這兩人的提名確認已陷入停滯多時，川普可能會在這兩個還剩的這兩個聯儲理事提名上「動手腳」。如果川普真的對此「動手腳」，可能說明他與鮑威爾之間的「火藥」還將升級。

該媒體分析認為，不管川普是否準備「開掉」鮑威爾，他都可能會把還剩的這兩個聯儲理事提名名額替換成與他立場一致的、或者能在未來某個時候取代鮑威爾的人。這也許是川普換掉鮑威爾的機會。

你需要知道的前情回顧：川普對聯準會的怨念不斷升級…

川普一直抱怨聯準會升息，甚至認為「經濟唯一的問題是聯準會」。近來甚至有消息稱，在聯準會最近一次升息後，川普討論了解僱鮑威爾一事。由此看來，川普對鮑威爾的怨念在不斷升級。

川普與鮑威爾在貨幣政策上的立場有巨大分歧。川普的觀點是，一來，需要低利率的靈活性來提振美國經濟，升息對企業盈利和股市來說都是壞消息；二來，聯準會升息使政府不斷擴大的赤字融資的成本變得更高。而聯準會的觀點是，要讓美國經濟逐步降溫，以遏制通膨壓力。

不過值得注意的是，美國總統是否有法律權力解僱聯準會主席，這尚且存疑。

聯準會制度寫明，美國總統有權提名聯準會主席，但一旦主席人選確定，總統無權利將其解僱，除非聯準會主席有違法之舉（這也可能是唯一一種可能解僱聯準會主席的方式）。

在聯準會長達百年的歷史中，從沒有任何一位主席被總統解僱。