川普聖誕節再噴聯準會 但對邊境牆口風鬆動

12 月 25 日是西方聖誕節，因聯邦政府臨時停擺而取消度假計劃、「孤獨滯留」白宮的美國總統川普發表節日重要講話。

他在本周連續第二天批評聯準會的貨幣政策，稱「聯準會升息速度太快」。針對市場有關他意圖解僱財長姆努欽的傳聞回應稱，相信財長「非常有才能」。對於美國政府 40 年來首度一年內三次關門的現狀，他表示，在獲得邊境牆、柵欄或障礙物之前，聯邦政府不會結束停擺狀態。

雖然川普周二對美軍的節日講話依舊錶態強硬，稱「我們仍然需要邊境牆，移民仍在流入美國，需要通過建設邊境牆來幫助國家安全」，但華爾街見聞注意到，川普的口氣出現軟化跡象。例如他稱，對 50 億美元邊境牆撥款的談判「持開放態度，但是情況很複雜」，以及在描述邊境牆時，增加使用了「柵欄或障礙物」等國會民主黨此前同意撥款的邊境防禦細節。

而此前在周一美股盤後，川普對邊境牆的態度還是「毫不妥協」的姿態。他曾在社交媒體宣布，剛剛簽署了一份在得州再建 115 英里長邊境牆的合約，「我們已經在建造和整修很長英里的邊境牆，有些已經完工。民主黨必須結束政府關門，完成撥款。」周二晨間，他還在聯邦政府「尋找聖誕老人」活動期間重申了加強邊境安保很有必要。

華盛頓成為年末拖累美股最大元兇？

因對華盛頓出現的白宮與國會政治僵局感到不安，美股周一遭遇了史上最差平安夜（聖誕前夜），道指跌近 3% 並跌破 22000 點整數關口，標普 500 指數跌破 2400 點並正式進入熊市；油價暴跌超 6%，刷新近 20 個月新低；一年與兩年期的短端美債殖利率驚現倒掛。

上周末起屢有傳言稱，聯準會主席鮑威爾與當年建議提名鮑威爾的美國財長姆努欽似乎都有「下台」危機。財長可能顧忌總統感受而緊急召集美國「國家隊」金融市場工作組開會等舉動，也加深了市場對美國銀行體系安全與流動性等的深層次擔憂。

川普周一再度抨擊聯準會，聲稱聯準會對市場沒有感知，是美國經濟的「唯一問題」。自今年 9 月聯準會決定年內第三次升息後，截至 12 月 25 日，川普已經在三個月里十四次公開表達了對聯準會升息政策的不滿。在上周三聯準會 FOMC 議息會議前一周內，川普就四次發聲，上周一和周二也曾連續兩天點名聯準會。

不過，與川普政府就邊境牆建設一事持根本分歧的國會民主黨領袖們認為，總統將市場和經濟的一切問題都「甩鍋」給聯準會不太合適。國會兩院民主黨領袖在聖誕前夜發表聲明稱，正是川普讓美國陷入混亂之中；股市暴跌之際、總統剛解僱了國防部長之後，又對聯準會發動了「個人戰爭」：

他（川普）沒有給人們的生活帶來確定性，而是繼續「川普式」的政府關門，只是為了取悅右翼電台和電視台的主持人。與此同時，來自同一個白宮的不同人士對總統將接受什麼、不接受什麼以結束「政府關門」發表了不同的看法，這使得人們不可能知道他們在任何給定時刻的立場。

在標普 500 大盤正是進入熊市、美股史上最長牛市終結、今年美股所有板塊「全軍覆沒」的背景下，野村證券策略師高田佳彥認為：

避險情緒現在已經到了極端水平。華爾街將下跌源頭指向不那麼鴿派的聯準會，而且擔心聯邦政府關門，這些確實是引發拋售的原因。目前明顯缺乏積極驅動力，且消息面頗為糟糕，這是抑制風險偏好的關鍵。市場人氣似乎偏向於恐慌，絕大多數市場參與者看起來都在尋找合理的藉口進行拋售。