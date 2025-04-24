〈陸股盤後〉美國財長澄清對中無單方面降關稅承諾 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-24 16:30

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中國股市三大指數周四（24 日）收盤漲跌互見，美國財政部長貝森特周三澄清，川普政府並未向中國單方面提出調降關稅的承諾，強調若要推動美中貿易談判重啟，雙方都必須下調關稅。

據《證券時報》報導，滬指周四收盤漲 0.03% 報 3,297.29 點，深證成指跌 0.58% 報 9,878.32 點，創業板指跌 0.68% 報 1,935.86 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.1391 兆元。

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軍工、半導體、物流、汽車類股走低，電力、銀行、醫藥、保險族群拉升。

針對媒體報導「白宮考慮將中國進口關稅降至 50%～65%」一事，貝森特表示：「我方從未提出單方面讓步的想法，這絕非事實。」

貝森特也強調，川普政府對中國的政策評估不侷限於關稅，也會納入非關稅障礙、產業補貼等結構性議題。

他說，若要實現貿易再平衡，美中關係正常化可能還需要兩到三年時間，且關鍵在於「雙方高層之間的互信與溝通」。他表示，目前美中尚無具體重啟談判的時間表。

儘管如此，貝森特也指出，目前美中雙方皆認為現行高關稅「不可持續」，並稱「若關稅能以對等方式調降，我不會感到意外」。