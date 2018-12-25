【華冠投顧】美股跳水，台股創12月份新低，PA三雄強!



美股因川普作為跌跌不休，昨日再跌 653 點，台股受影響開低震盪跌 112 點，9527 作收，失守 9600 點，成交量 732 億元，價跌量增。

昨美國平安夜，股市不平安，大跌 653 點 2.91%，再創今年新低，日本今日跌千點逾 5%，而台股今日下跌 1.16%，相較起來…. 算抗跌哦! 很多人都非常擔心台股會不會補跌? 觀察 12 月份行情，美股跌 4188 點，跌 16%，台股跌 669 點，跌 6%。相對抗跌主因… 台股 10 月股災 11064→9400 點，已跌 15%，跌的比美股當時還重! 若自 10 月份算起，美股 26951…21792，跌幅 19%，台股 11064…9400，跌幅 15%! 因此，美股到今日已經算跌過頭了! 台股雖然抗跌，不過今日指數低點 9476 點，仍創 12 月份新低，不過卻有利開啟元月行情效應。盤面族群個股表現差異非常大! 舉例 5G 股，3338 泰碩，12 月股價漲幅 66%；6426 統新，今日再創新高 86.5 元，12 月漲幅 77%! 個股走勢完全跟大盤不同，因此，獲利關鍵仍在選股不選市! 強勢股: 5G 發展將帶動物聯網相關應用發酵，可望進一步帶動 PA(功率放大器) 需求提升，全新 (2455) 攻頂漲停 65.4 元作收，宏捷科 (8086) 漲 7.43%，穩懋 (3105) 漲 2.97%，可留意!

林驛銘

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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