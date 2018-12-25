【日盛投顧】盤後分析－9日KD持續下彎中



◆盤勢分析

1. 台股周二因前一天美股大跌，終場指數大跌 112.61 點，跌幅 1.17%，收在 9527.09 點，成交金額為 732.35 億元，連二天量增價跌。

2. 台股本波自 9400 點上漲到 12/3 高點 10148 點，因遇季線壓力而拉回，迄今季線壓力始終未過，加上量能低迷，更不易馬上攻堅，因此現階段台股將以盤代跌作整理，周二最低點來到 9479 點，留部分下影線，而本波多方最大轉折點在 10/31 大漲 276 點的長紅 K 線，當天最低點為 9588 點，因此 9400~9600 點為波段多方最後支撐區，惟 9 日 KD 又向下來到 22 與 29 附近，略不利於多方上攻，週三是今年賣股求現的最後一天，因此仍得留意此部分壓力，短線壓力暫看月線 9700~9800 點附近，預估大盤極短線將在 9400~9700 點間整理，仍可低接高出來回操作。

3. 櫃買指數跌幅 1.18%，收在 122.62 點，先前櫃買指數拉回到季線附近二次都出現止穩，因此季線可作為觀察點，目前季線約在 121 點附近，又 10/11 長黑 K 線高點 122 點附近，因此 121~122 點此處將成為上櫃觀察重點區，短線 KD 技術指標將在 30 以下附近，因此逢低不建議殺低。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 71.86 億元；外資 - 49.70 億元、投信 - 4.72 億元、自營商 - 17.45 億元。

◆PA、比特幣、散熱、IC 設計、電池、生技、自行車等族群逆勢中見買盤

1. 電子類股:

(1)PA 相關族群: 因市場看好應用於臉部辨識的 3D 感測技術，預期 3D 感測的關鍵材料 VCSEL 占營收比重，將從 2018 年 2% 到 2020 年將大幅提高至 29%，也讓買盤回到此族群，包括 2455 全新、3105 穩懋與 8086 宏捷科等公司走強，由於長期走弱勢，買盤仍有待再觀察。

(2) 比特幣族群: 受到近期比特幣一夕大漲，近期買盤回流，包括 6150 撼訊、2376 技嘉與 2377 微星等股近期相對大盤強勢，短線仍得留意比特幣走勢而定。

(3) 散熱族群: 在手機熱導管散熱需求快速升溫之下，再加上明年電動車與 5G 設備題材前景看好之下，此族群買盤持續增溫，包括 6230 超眾、2421 建準與 3324 雙鴻等股近期陸續走強，因各公司獲利差異大，得留意各公司基本面之變化。

(4)IC 設計族群: 因股本小，而近期大盤又偏低量，因此也成為法人作帳重點群，包括將衝刺 AI 的 2388 威盛周二見買盤，另 3035 智原、2363 矽統與 3527 聚積等股也跟隨走強，不過因大盤賣壓大，此偏向中低價股為主。

(5) 電池族群: 因近期 6558 興能高新掛牌上漲，且股價創新高，加上 6121 新普 11 月營收創高，也帶動此族群動能，包括 4739 康普、3211 順達與 8038 長園科等股近期相對走強，由於整體族群漸加溫中，可留意相關個股表現。

2. 非電子類股

(1) 生技族群: 由於族群股本較小，加上進入旺季，近日賣壓相對較小，包括 1760 寶齡富錦、4736 泰博、4726 永昕、6461 益得、4107 邦特與 4174 浩鼎等股走強，由於獲利差異大，且族群買盤不夠強，未來可留意各公司買盤可否延續。

(2) 自行車族群: 因今年營運不差，中期買盤挹注，包括 9914 美利達與 9921 巨大等股近期相對盤勢穩定，但短線得留意量能可否持續加溫。

