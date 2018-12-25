韓國瑜籲開放陸資高雄買房 聯上受惠大 獲利倍增

高雄房價被低估 10 幾年，市長韓國瑜將成立兩岸工作小組，並呼籲開放陸資高雄買房，可望替高雄房市帶來滾滾活水，受惠最大的就是高雄當地建商，包括京城 (2524)、隆大(5519)、聯上(4113) 等。其中聯上在精華地段擁有超過 9000 坪土地，目前土地存貨金額高達 68.7 億元，為股本 21.11 億元的 3 倍。聯上今年推出多案包括「聯上峰景」、「聯上海棠」、「聯上 VI」、「聯上涵景」、「聯上鉑麗」等建案都相當熱賣，法人估聯上今年全年營收有機會超過 20 億元，營收力拚前 3 年總和，而前 3 季獲利也已超越去年及前年總和，EPS 來到 0.66 元，預估全年可望上看 0.8～1 元，較去年獲利倍增，為連續 2 年成長。



大股東 2010 年借殼私募認購價 16.76 元，2012 年辦理現增溢價 17 元，目前股價約 12 元仍套牢，每股淨值 17.88 元。法人估聯上明年現金股利可望配發 0.8 元，現金殖利率高達 7%，目前股價 11.9 元在所有短、中、長均線糾結處 10～11 元上面，且所有均線全數呈現翻揚向上的多頭排列，股價在票面 10 元附近打底整理 3 年，在隆大轉強創波段新高後，聯上可望跟上。