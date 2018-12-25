能源盤後─OPEC+無法反轉：油價觸18個月新低 每桶42美元

美國石油價格週一 (24 日) 跌至 18 個月以來的最低點，因華爾街股價暴跌加劇了對全球經濟放緩的擔憂，也影響了投資人減少對石油的需求，而供應量卻不斷的飆升。

布蘭特原油期貨收低 3.33 美元，或 6.16% 至每桶 50.77 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 2.91 美元，或 6.38% 至每桶 42.68 美元。

美國汽油期貨價格收低 4.49% 至每加侖 1.247 美元。

天然氣收低 0.330 美元，或 8.80% 至每一千立方英尺 3.420 美元。

儘管 12 月初石油輸出國組織與俄羅斯等外部生產商 (OPEC+) 達成協議，減少 120 萬桶 / 日的產量，但美國石油價格自 10 月初以來下跌了約 42%，上週下跌約 11%。

OPEC 委員會成員如阿聯酋在周末發表聲明，向市場保證組織及其盟友將繼續遵守供應配額 (減產額度)。如 OPEC+ 的行動未能成功，那麼組織將再次召開特別會議以解決這一問題。

石油產量應無法及時下調

目前投資人對 OPEC+ 平衡市場的計劃表示懷疑，尤其是在股市下滑引發全球經濟退卻時，可能會進一步減少需求。JBC 能源分析師估計，與 2018 年同期相比，OPEC 在 2019 年上半年仍將多產 76 萬桶 / 日石油。

交易商預計，明年上半年非 OPEC 產油國的產量將比 2018 年同期增加 17 萬桶 / 日，主要受俄羅斯流量的推動。

分析師表示，投資人對於 OPEC 和沙烏地阿拉伯，在沒有美國的幫助下協調石油協議的能力感到擔憂。

美國總統川普政府一直在推動 OPEC 增加石油產量並保持低價格，而在沙國領導層在殺害一名持不同政見的記者也增加了對該國的國際壓力。同時，最近美國撤出敘利亞的計劃也進一步扼殺了這一局面。

中國 11 月份 LNG 進口大躍進

與去年同期相比，中國液化天然氣 LNG 進口量在 2018 年 11 月飆升了 48.5%，這也是中國繼續將國家從煤轉型用天然氣的努力。

路透社報導的中國海關總署數據顯示，上個月中國 LNG 進口量達到 599 萬噸，超過了 2018 年 1 月的 518 萬噸紀錄。與 2017 年 1 月至 11 月相比，今年前 11 個月進口到 LNG 增加了 43.6%，達到 4752 萬噸，可輕鬆超越 2017 年全年 LNG 進口的 3813 萬噸記錄。

此外，今年冬季中國當局下決心避免再次出現嚴重的天然氣供應短缺。中國國內天然氣產量正在上升，國家能源巨頭正在推動天然氣管道基礎設施和連通性。

今年的天氣也有利於中國。至 12 月中旬的前一個月的供暖季節中，較暖和的天氣也降低了能源的壓力。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

美國制裁 伊拉克豁免增 45 日

美國國務院週五表示，美國已將伊拉克最初的 45 日豁免期再延長了 90 日，允許巴格達 (伊拉克首都) 繼續從伊朗進口電力。

伊拉克的主要發電廠還是仰賴著伊朗的天然氣供應，而伊拉克也從伊朗進口電力，因巴格達的發電量不足以確保國內供應。

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。