能源盤後─油價再跌！創一年多來新低 WTI至45美元水位

擔心供應過剩和能源需求前景不佳，週四 (20 日) 油價下跌約 5%，創下一年多以來的最低水平。

布蘭特原油期貨收低 2.53 美元，或 4.42% 至每桶 54.71 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 2.29 美元，或 4.75% 至每桶 45.88 美元。

美國汽油期貨價格收低 4.75% 至每加侖 1.308 美元。

天然氣收低 0.127 美元，或 3.48% 至每一千立方英尺 3.526 美元。

美國聯準會 Federal Reserve 週三 (19 日) 升息後，全球股市下跌，美國股市週四 (20 日) 繼續下跌，拖累油價走低。

隨著股市進一步下跌，風險偏好也跟著下滑，輕易的讓 WTI 的投機實體退出剩餘的長期持有狀態。兩個主要石油期貨合約均從 10 月初達到的多年高點後下跌約 35%。

國際能源機構 IEA 負責人 Fatih Birol 週四表示，除非存在地緣政治問題，否則他預計短期內油價不會大幅上漲。

布蘭特油價趨勢圖 / 圖：nasdaq

石油輸出國組織和包括俄羅斯在內的其他石油生產國 OPEC+ 本月同意下個月將產量減少 120 萬桶 / 日，試圖提高價格。而 OPEC 秘書長 Mohammad Barkindo 寫道，同意公布各國的減產額度，給予石油市場信心。

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 表示，他預計全球石油庫存將在第一季度末下降，但補充說市場仍然容易受到政治和經濟因素以及投機的影響。

美國能源情報署 EIA 週三表示，上周美國石油庫存減少 49.7 萬桶，至 4.415 億桶。下降幅度低於分析師預期的 240 萬桶下跌，但仍然是連續第 3 週下滑。

此外，蒸餾油庫存預期上漲 57.3 萬桶，但最終意外下降 420 萬桶，現在比五年平均水平低 11%。汽油庫存成長 180 萬桶，高於分析師預測的成長 120 萬桶。