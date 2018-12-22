能源盤後─油價連跌至45美元 傳沙國將再減產止血

週五 (21 日) 油價小幅波動，外傳沙烏地阿拉伯將進一步削減產量。

布蘭特原油期貨收低 1.00 美元，或 1.83% 至每桶 53.65 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.61 美元，或 1.33% 至每桶 45.27 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.72% 至每加侖 1.299 美元。

天然氣收高 0.132 美元，或 3.74% 至每一千立方英尺 3.658 美元。

在石​​油輸出國組織 OPEC 計劃公布國家減產配額後，油價週五有跡象回升，但最終油價還是小跌。

據華爾街日報的文件顯示，OPEC 的沙國計劃增加自己的減產額度。

沙國現在計劃減產 32 萬 2000 桶 / 日，而之前宣布的減產量為 25 萬桶 / 日。減產期將從 2019 年 1 月開始，延續 6 個月。這將使沙國產量不超過 1031.1 萬桶 / 日。

石油輸出國組織 OPEC 和非成員 (OPEC+) 同意從 1 月 1 日開始，由 10 月基線開始石油產量減少 80 萬桶 / 日。而非 OPEC 成員國，如俄羅斯，削減 40 萬桶 / 日。OPEC+ 整體減產 120 萬桶 / 日。但此舉似乎未安定市場對供需基本面的擔憂，引發了油價繼續下跌。

在技術分析方面，Brown Brothers 分析師預計油價有望回到 2016 年的低潮，當時 WTI 與布蘭特都觸及了每桶 30 美元水位。

印度石油進口 11 月份降 11%

印度 11 月份石油進口總量為 420 萬桶 / 日，較去年同期下降了 11.4%。這數據較 10 月份相比下滑了 19.4%。

雖然下降到 4 年低點的部分原因是季節性因素、及許多印度煉油廠因常規維護而關閉，但伊朗的制裁也有助於進口的降低。

委國總統 Maduro 傳將更換石油部長

S&P Global Platts 報導，稱委內瑞拉總統馬杜羅 Maduro 將於下個月再次任職 6 年，傳將解僱目前的國家石油公司 PDVSA 石油部長和執行長 Manuel Quevedo 作為委內瑞拉石油生產暴跌的替罪羊。

Quevedo 是一名沒有石油行業經驗的國民警衛隊少將，於 2017 年 11 月被任命為 PDVSA 和石油部的新負責人。在 Quevedo 管理的 13 個月來，委內瑞拉的石油產量下降到 60 年來的最低水平，並且沒有跡象表明腐敗和管理不善已被根除。

美國制裁 伊拉克豁免增 45 日

美國國務院週五表示，美國已將伊拉克最初的 45 日豁免期再延長了 90 日，允許巴格達 (伊拉克首都) 繼續從伊朗進口電力。

伊拉克的主要發電廠還是仰賴著伊朗的天然氣供應，而伊拉克也從伊朗進口電力，因巴格達的發電量不足以確保國內供應。

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃，為伊朗重新實施經濟制裁。伊朗石油出口禁令於 11 月正式開始，但有跡象顯示，出貨量已經減少。