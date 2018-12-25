油價自高點重挫40% 分析師：減產無關緊要 需求大減才是主因

兩個月前，人們還在擔心油價衝上 100 美元，但如今局勢逆轉，油價不僅已經從 10 月初的高點下落 40%，何時止跌也不明朗。RBC Capital Markets 大宗商品策略全球主管 Helima Croft 認為，油價持續下挫，反映的其實是人們對 2019 年經濟衰退的擔憂。

油價近日跌幅加劇，上週西德州原油 (WTI) 價格就重挫 11%，創下近 3 年來最差的單週表現。週一 WTI 更跌破每桶 45 美元價位，是自 2017 年 7 月以來首次。

Croft 說：「我認為，我們在石油業所看到，是對 2019 年經濟衰退的巨大擔憂。這確實對市場造成了很大壓力。」

Croft 的評論反映了華爾街的一種新的看法，即打擊油價的不再偏重供給面，經濟增長放緩和需求弱於預期，才是將石油市場進一步推入熊市的元凶。

市場憂明年需求減少

在油價走弱之下，OPEC、俄羅斯與其他幾個主要石油生產國，本月早前承諾自明年 1 月起，每天從市場上減少 120 萬桶原油，但油價的跌勢仍在繼續。

Croft 認為，這說明人們對明年的需求更為擔憂，特別是對中國需求的擔憂。

相關調查結果，也符合這種想法。根據 CNBC 的一項調查，近半的財務主管認為，2019 年底前出現衰退的可能性很大。德勤的調查顯示，美中貿易緊張局勢，正在導致金融業高管對中國經濟增長失去信心。

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 首席石油分析師 Paul Sankey 也在上週的研究報告指出，將油價下跌歸咎於供應的增加是錯誤的。

Sankey 表示，油價疲軟是因為許多需求信號都在閃爍，如果需求觸底，減產也無關緊要。 全球 GDP 的向下修正仍在繼續，衰退的風險正在上升，股市也反映了這一點。

投資銀行下修油價預測

國際能源署 (International Energy Agency) 預測，明年的石油需求為每日增長 140 萬桶，美國能源情報署認為，明年全球石油每日消費增加 150 萬桶。但 Sankey 認為，這個數字若為 130 萬桶可能更實際，甚至還偏樂觀。

對摩根大通 (J.P. Morgan) 而言，他們所提出的數字是 110 萬桶。

摩根大通石油市場研究與戰略主管 Abhishek Deshpande 表示，美國在推動今年石油產品需求方面所做的努力應該會減少，全球石油需求增長也會隨之放緩，需求的增長預計在 2020 年將再次減弱。

其結果是，主要投資銀行均調低了明年油價的預期。調查顯示，投行對明年布蘭特原油的均價預測，由 11 月預估的每桶 77 美元，已下修至 69 美元。對西德州原油預測，由 70 美元下修為 63 美元。