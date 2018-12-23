迫不及待減產的OPEC 阿聯酉：可再多減6個月

石油輸出國組織 OPEC 在還沒有開始實施新的 6 個月減產協議前，似乎就有點迫不及待了。

據了解，目前 OPEC 已承擔大部分減產的的成員國，繼續承諾延長甚至增加減產的量。來自伊拉克、科威特、和阿聯酉的官員同意沙烏地阿拉伯的想法，該集團將與俄羅斯和其他石油生產國 (OPEC+) 一起將該協議再延長 6 個月。

阿聯酉能源部長 Suhail Mohammed Al Mazrouei 強調 OPEC+ 的集體減產 120 萬桶 / 日將清除 2019 年上半年庫存的同時，暗示可以討論額外的減產措施。

同時兼任 OPEC 主席的 Al Mazrouei 在科威特說道，「計劃減產已經過仔細研究，但如果不起作用，我們總是可以選擇召開特別 OPEC 會議，過去我們也這樣做了。如果我們需要延長 6 個月，我們將會這樣做，如果需要更多，我們將始終討論並提出適當的平衡點」。

由於市場擔心經濟增長減緩、美國供應量激增等因素，將導致明年出現供過於求的場景，OPEC+ 希望將市場穩定住。然而，即使在 OPEC+ 於 12 月 7 日公布減少供應量後，油價還是不停的下滑。

國際能源組織 IEA 執行總監 Fatih Birol 向土耳其媒體表示，預計 2025 年美國石油產量將大致上等同於俄羅斯和沙烏地阿拉伯。美國頁岩油的成長將徹底改變石油市場的平衡。

油價最新收盤價 WTI 下跌 0.63% 至 45.59 美元，而布蘭特也下跌 1.01% 至 54.10 美元。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

上週紐約期貨下跌 11%，是自 2016 年 1 月以來的最大跌幅。

在科威特舉行的新聞發布會上，科威特、伊拉克、阿聯酉、和埃及利亞能源部長們輪流重申 OPEC 將會兌現其 80 萬桶 / 日的減產，並繼續與其他生產商合作以平衡供需的訊息。

伊拉克石油部長 Thamir Abbas Ghadhban 表示，伊拉克加入 OPEC+ 組織的監督委員會後，「表明我們認真履行我們的承諾，這些承諾將超過我們過去所遵守承諾的嚴謹度」。