外資觀望縮手 台股上週遭賣超3.26億美元高居亞股之冠

美國升息與政府關門危機，加上適逢年底耶誕假期，外資對主要亞股陷入觀望狀態，根據統計，上週亞股大多淪為外資提款機，其中又以台股失血最為嚴重，單週遭賣超 3.26 億美元，南韓也有超過 1 億美元的淨流出。

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，美國聯準會再升息 1 碼，加上美國政府陷入停擺危機，又碰上耶誕假期前夕交投清淡，一連串利空衝擊市場震盪加劇，讓資金縮手觀望，拖累主要亞股遭遇獲利調節賣壓衝擊，除了泰國力守微幅淨流入，其他亞洲市場皆難逃被資金調節的命運。



張致寧表示，今年來亞股資金動能雖因外圍雜音影響而表現疲軟，但回歸基本面來看，亞股經濟成長動能持續穩扎穩打，更何況美中休兵、油價回穩、美元不再獨強以及美國升息步伐轉鴿派，均有利亞洲通膨與貨幣政策維持中性水準。

而儘管短線美中貿易不確定因素猶存，仍看好中國有望出台相關刺激政策以提振經濟增長，亞股仍是當前新興市場中前景最為明朗的區域。

從價值面角度來看，張致寧說，亞股下檔風險已大幅反映在當前股價中，目前亞股估值已回落歷史偏低檔區間，過去經驗顯示，投資人若能於股價淨值比落在 1.4 至 1.6 倍區間進場，未來一年正報酬機率極高，以此推算，目前算是布局亞股相對較佳的時間點。