三大法人賣超28.44億元 僅投信作帳站買方 外資狙擊晶圓雙雄

受到外資放聖誕節及新年長假影響，台股今 (24) 日交投清淡，全日高低區間不到 50 點，終場加權指數小跌 6.46 點，收在 9639.7 點，成交值僅 681.61 億元，若排除周六補班日的窒息量，已寫下今年最低量。外資賣超 28 億元，投信買超 4.26 億元，自營商賣超 4.71 億元，合計三大法人賣超 28.44 億元。從外資操作發現，外資明顯狙擊電子、金融權值股，晶圓雙雄遭外資賣超居冠亞軍。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1265 口至 3079 口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 673 口至 35689 口。

外資買超前 10 名個股：富邦 VIX（10711 張）、元大滬深 300 正 2（10632 張）、彩晶（4075 張）、大同（3853 張）、緯創（3477 張）、華邦電（2378 張）、華南金（2344 張）、遠東新（2330 張）、富邦上証正 2（2015 張）、合庫金（1858 張）。其中，集團深陷財務風暴與經營權之爭的大同，又獲外資回頭低接。

外資賣超前 10 名個股：聯電（10275 張）、台積電（7491 張）、中信金（6298 張）、元大 S&P 原油正 2（5408 張）、群創（5388 張）、元大金（4998 張）、旺宏（4791 張）、元大台灣 50（4728 張）、元大台灣 50 反 1（3875 張）、國泰金（3123 張）。

投信買超前 10 名個股：旺宏（12080 張）、長榮航（7982 張）、技嘉（7352 張）、南亞科（4572 張）、微星（3901 張）、佳世達（2402 張）、聯強（2226 張）、仁寶（2035 張）、台泥（1343 張）、京元電子（1335 張）。

投信賣超前 10 名個股：彩晶（11203 張）、大成鋼（8352 張）、中美晶（6635 張）、神達（4749 張）、興富發（3110 張）、友達（3056 張）、智邦（2935 張）、日月光投控（2668 張）、瑞儀（1744 張）、聯電（1477 張）。

自營商買超前 10 名個股：元大滬深 300 正 2（13900 張）、富邦 VIX（10262 張）、國泰中國 A50 正 2（2107 張）、國泰美國道瓊反 1（2090 張）、大同（1954 張）、元大 S&P500 反 1（1597 張）、富邦 NASDAQ 反 1（1497 張）、技嘉（1987 張）、微星（911 張）、南亞科（676 張）。

自營商賣超前 10 名個股：元大台灣 50 反 1（45220 張）、元大 S&P 原油正 2（23928 張）、新光金（4227 張）、元大 S&P 石油（3361 張）、富邦 NASDAQ 正 2（1570 張）、國泰 AI+Robo（1356 張）、富邦上証正 2（908 張）、元大金（718 張）、長榮航（650 張）、國泰美國道瓊（627 張）。

整體來說，本周為年度最後交易周，在外資休假，經濟展望趨緩下，預計指數狹幅震盪，目前台股也因市場保守觀望，持股普遍偏低下，殺盤力道不強，指數穩於箱型區間築底格局，不過，因國際股市震盪劇烈，短線壓力持續增加，預期空方將不斷回測 9600 點。